A fost o finală superbă, în care s-a jucat cot la cot. La sfârșitul traseului de 300 de metri, Mircea Zamfir a ieșit câștigător

„A fost un vis pe care, sincer, nu l-am visat! Vreau să dedic acest premiu bunului Dumnezeu, care m-a ținut stabil, mi-a dat o familie pe care o iubesc și care, prin această experiență minunată, m-a făcut să înțeleg ce frumoasă e viața! N-am avut încredere deloc în mine, dar am mers pas cu pas, pe genunchi, până am reușit să ajung aici. Acum am un start pentru noul meu vis, să fac ceva pentru copii”, a spus Mircea Zamfir la finalul jocului.

„Nici nu știu cum am ajuns în finală. Nu pot să spun că am fost cel mai bun, n-au fost diferențe clare niciodată. A fost un cumul: puțină îndemânare, puțin efort fizic, puțin noroc…cu puțin din toate m-am strecurat și am reușit să ajung aici. M-am surprins cu unele abilități fizice pe care nu credeam că le am”, a recunoscut Sorin Brotnei.

În „Ultimul Trib” s-au jucat, în total, 72 de jocuri care, după cum au spus toți concurenții, au testat nu doar forța ci și psihicul.

Citește și

WikiLeaks: Julian Assange o să fie arestat în „câteva ore sau zile”. Organizația acuză ambasada Ecuadorului că-l va „expulza”

Citește mai multe despre Mircea Zamfir, sorin brotnei, Finala și Ultimul trib pe Libertatea.