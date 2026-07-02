Prezentatoarea TV a rememorat recent, în cadrul podcastului „Ce ai în plan”, perioada în care a lăsat orașul Iași pentru București și momentul de cotitură care a împins-o spre o carieră în televiziune.

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Pentru vedetă, debutul în mass-media nu a fost rezultatul unui plan de lungă durată, ci o necesitate financiară, într-un oraș în care costurile vieții depășeau cu mult posibilitățile unui student obișnuit.

Mirela Vaida: „Venită cu acceleratul o noapte întreagă și n-aveam decât un sac de haine”

La vârsta de 19 ani, Mirela Vaida și-a dorit să demonstreze că se poate descurca singură, departe de confortul oferit de părinți.

„Venită cu acceleratul o noapte întreagă și n-aveam decât un sac de haine, la propriu un sac de haine, trezită în lumea mare fără nimic, doar cu 200 de lei pe lună de cheltuială. În căminul facultății, mama și tata mi-au spus foarte clar: «Fetițo, dacă tu crezi că te duci la București, când ai la Iași ditamai universitatea și crezi că acolo e mai bine, atunci trebuie să-mi demonstrezi că te duci să înveți, nu să faci altele pe acolo»”, a povestit Mirela Vaida.

Prezentatoarea emisiunii Acces Direct de la Antena Stars a povestit că încă din timpul facultății s-a angajat, dorindu-și o independență din punct de vedere financiar.

„Eu voiam această libertate, dar nu de a face ce vreau cu ea, ci de a mă face pe mine, mie… Că pot să mă descurc singură, că pot să-mi iau viața în mâini. Când mi-am dat seama că la București nu te poți descurca cu 200 de lei pe lună și că îți trebuie haine… Mi-am dat seama în anul III că trebuie să mă angajez și, uite, așa a început intrarea mea în televiziune”, a povestit prezentatoarea TV.

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