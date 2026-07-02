Efort internațional masiv

Operațiunea complexă a implicat eforturi internaționale masive în statul La Guaira, unde echipe din mai multe țări au colaborat pentru a-l menține în viață pe durata săpăturilor. Supraviețuitorul fusese îngropat în cabina de pază a clădirii în care lucra, în Catia La Mar, potrivit CNN.

Operațiunea de salvare a bărbatului a declanșat o mobilizare internațională fără precedent. Echipe de intervenție venite din șapte țări – Statele Unite, El Salvador, Costa Rica, Portugalia, Mexic, Chile și Venezuela – și-au unit forțele și resursele într-o cursă contracronometru împotriva morții. Salvatorii au săpat un tunel timp de mai bine de trei zile pentru a croi un drum sigur spre victimă.

Printr-un sistem complex de sonde introduse printre plăcile masive de beton și cu ajutorul unui furtun special, salvatorii au reușit să îi asigure bărbatului fluxul vital de aer și apă, menținându-l hidratat și conștient sub ruine.

Hoy celebramos la vida de Hernán Gil. Gracias a los rescatistas nacionales e internacionales que pusieron su cuerpo, su tiempo y su alma en esta misión. pic.twitter.com/vSSFeNe6Jy — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) July 2, 2026

„Nu am văzut niciodată ceva atât de dificil”

Înainte de a ajunge la el, salvatorii au folosit un ciocan perforator pentru a sparge o ultimă placă de beton, după ce au semnalat riscul de prăbuşire a unui bloc învecinat.

„Nu am văzut niciodată ceva atât de dificil, nu ştiu dacă a mai existat vreodată o operaţiune de salvare atât de îndelungată cu aceste caracteristici”, a spus unul dintre salvatori.

„Este cu adevărat un miracol”, a declarat soţia lui Gil, Gusbimar Gonzalez. „Sunt complet uimită, pentru că este prima dată când văd atâtea ţări unindu-se astfel pentru a salva o singură persoană”, a mărturisit ea.

Scos pe o targă, supraviețuitorul a fost preluat de o ambulanţă care urma să-l transporte la Caracas.

Peste 2.000 de decese și zeci de mii de dispăruți

Dincolo de acest caz fericit, țara se confruntă cu o criză umanitară profundă, înregistrând peste 2.000 de decese și zeci de mii de persoane dispărute. Autoritățile au decretat doliu național pentru 7 zile, în timp ce organizațiile internaționale avertizează asupra riscurilor de epidemii și a lipsei resurselor de bază.

Situația este agravată de haosul social, fiind raportate arestări pentru jafuri și dificultăți majore în distribuirea ajutoarelor către sinistrați. Această tragedie subliniază atât reziliența umană, cât și provocările logistice imense apărute în urma unui dezastru natural de o asemenea magnitudine.

Luni, un tânăr a fost scos în viață de sub dărâmături în Venezuela după 106 ore de la cutremurele devastatoare. Operațiunea de salvare a durat 43 de ore. Un adevărat miracol a avut loc în Venezuela, unde un tânăr în vârstă de doar 21 de ani a fost scos în viață de sub dărâmături, la nu mai puțin de 5 zile de la producerea seismelelor.

De asemenea, un copil de trei ani a fost scos în viață de sub dărâmături, la șase zile după cutremurele devastatoare. Salvarea a fost anunțată de o echipă de intervenție din Iordania, potrivit News.ro, care citează BBC.



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