Mirela Vaida, în toiul pregătirilor pentru bebeluș. Cu ce se ocupă după finala Eurovision 2019

Aflată pe ultima sută de metri cu sarcina, Mirela Vaida este în toiul pregătirilor pentru venirea pe lume a celui de-al treilea copil.

În ultima perioadă de timp, Mirela Vaida a avut o agendă foarte încărcată, fiind ocupată cu Eurovision România 2019. Cum finala Eurovision 2019 s-a încheiat, vedeta a intrat în febra pregătirilor pentru venirea pe lume a celuri de-al treilea copil al său, care urmează să vină pe lume în curând.

Vedeta a fost la cumpărături pentru bebeluș și a reușit să cumpere cărucior pentru acesta, dar și multe alte lucruri necesare acestuia.



„Am terminat cu „nebuniile” și-am revenit la matcă. Încep pregătirile pentru venirea pe lume a băiețelului meu. Și, pentru că trebuie să o iau de la capăt cu landoul, căruciorul și scoica auto, am venit… Doamnee, câte lucruri interesante am găsit… De la mobilier, scaun de masă, dozator și mașină de preparat lapte pentru biberon, pâna la cele mai sofisticate și dotate cărucioare!! Mi-a luat vreo două oră să mă hotărăsc!! Dar am ales și sunt foarte încântată!!”, a anunțat Mirela Vaida în mediul online.

Mirela Vaida este cunoscută publicului larg din postura de actriță și de prezentatoare de televiziune. Vedeta a moderat numeroase show-uri TV care s-au bucurat de succces. În plan personal, Mirela Vaida este căsătorită și are doi copii, Carla și Vladimir. Vedeta ste însărcinată cu cel de-al treilea copil. Ea va aduce pe lume un băiețel. Mirela Vaida a participat Eurovision 2019 România, acolo a fost finalistă.

