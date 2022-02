„Am deja 6 ani de când m-am retras din sporturile de contact și, deși am încercat să merg la diverse concursuri de Old Boys, n-am mai simțit aceeași adrenalină. Și după ce o viață întreagă ești dependent de adrenalina aia de la meciuri, de bătaie pur și simplu, îți lipsește ceva. Iar mie îmi lipsește lucrul ăsta, am nevoie de o provocare nouă, am nevoie de ceva ca să renasc.

Tocmai ăsta a fost unul dintre punctele care m-au determinat să accept „Survivor, plus că nu a fost doar părerea mea, soția a spus în felul următor: „Cătă, ai nevoie de asta, ai nevoie să te reinventezi, ai nevoie să-ți revii, pentru că tu ai dus lipsă perioada asta de o provocare mare.

E adevărat, am parte de provocări când merg cu sportivii mei la competiții, dar nu e același lucru. Sunt convins că acesta a fost punctul forte pentru care am acceptat propunerea și pentru care voi da tot ce am mai bun”, a explicat el.

Întrebat dacă în Republica Dominicană a luat cu el vreun obiect personal, de familie, Faimosul a spus că nu, nu vrea să facă șederea lui acolo și mai grea. „Nu, nimic, pentru că nu fac altceva decât să îmi fac rău singur, să mă macin, fiindcă vor fi două lucruri total diferite: familia și câștigarea competiției. Ori, în momentul în care am de făcut un lucru, eu nu trebuie să fiu distras de absolut nimic. Realist vorbind, familia este singurul lucru care m-ar putea deconcentra de la ceea ce am eu de făcut”, a mai explicat el pentru viva.ro.

Trei Faimoși sunt în pericol de eliminare la „Survivor România” 2022

Ajunși la Consiliul de Nominalizare, Faimoșii au avut opțiunea de a vota doar bărbații, numărul fetelor din echipă fiind deja foarte redus. Cei trei care au ajuns la votul celor de acasă sunt Robert Niță, Radu Itu și TJ Miles.

În seara asta, de la 20.30, vom afla ce Faimos este eliminat din competiție.

