Cleopatra Stratan s-a căsătorit în anul 2021 cu Edward Sanda, la puțin timp după ce a împlinit vârsta de 18 ani. Cântăreața s-a îndrăgostit iremediabil în anul 2018 de acesta și au fost de nedespărțit. Cleopatra se înțelege foarte bine cu soacra sa, însă de fiecare dată când are nevoie de un sfat apelează mai întâi la părinții săi.

„Dacă am o problemă nu o discut doar cu mama mea, în general discut și cu tata sau cu Edward. Într-adevăr eu și soacra mea ne înțelegem foarte bine și vorbim de toate, fie că este o problemă de discutat sau nu”, a spus tânăra vedetă pentru Unica.

Au trecut deja 5 ani de când Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează un cuplu. „Prima și ultima dată m-am îndrăgostit la prima vedere de Edward, pe 7 februarie 2018. A fost una dintre cele mai frumoase și importante zile din viața mea.”

„Am considerat acest obstacol ca pe o oportunitate și un test în relația noastră”

În pandemie, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au stat separați timp de 5 luni, ea fiind acasă cu familia sa, în Moldova. Tânăra artistă crede că această experiență a fost un test pentru relația lor.

„Din fericire, Dumnezeu m-a ocrotit întotdeauna și nu am avut parte de momente foarte grele și, chiar dacă am trecut prin ele, am știut că există o soluție pentru orice problemă și că apar pentru a mă învăța ceva. Cred că cel mai greu moment din viața mea a fost chiar la începutul pandemiei, când eu și Edward am stat la distanță aproape jumătate de an până să ne revedem fizic. Zic greu pentru că nici unul dintre noi nu știa cât va dura perioada de carantină și speram în fiecare zi să aflăm vești bune. Chiar și așa, am considerat acest obstacol ca pe o oportunitate și un test în relația noastră și ca un timp necesar de a ne cunoaște de la distanță”, a declarat Cleopatra Stratan.

În căsnicia lor nu sunt deloc certuri, echilibrul fiind secretul relației atât de frumoase. Atunci când mai apar situații tensionate, aceștia preferă să discute și să rezolve problema înainte de a se transforma într-un subiect de ceartă. „Eu și Edward ne iubim enorm de mult, dar nu ne certăm niciodată. Echilibrul este unul dintre ingredientele principale din relația noastră și încercăm mereu să îl găsim în orice situație. De asemenea, sunt comunicarea și încrederea. Ne-am propus de la început ce ne dorim și cum ne dorim să realizăm totul împreună, așa că nu ne-a mai rămas decât să ne respectăm și să ne iubim din ce în ce mai mult.”

Cleopatra Stratan s-a căsătorit la vârsta de 18 ani și nu regretă deloc acest pas. Artista este foarte fericită cu alegerea pe care a făcut-o. „Am făcut acest pas pentru că în primul rând am simțit asta, mai ales când am știut că vreau să îmi petrec tot restul vieții cu Edward. Pot spune că apariția lui în viața mea și relația pe care o avem sunt datorită sorții și poate puțin noroc”, a declarat cântăreața pentru sursa mai sus-menționată.

