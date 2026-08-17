Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez au ales o ceremonie discretă pentru căsătoria lor, desfășurată pe 11 august, în casa de vară din Cascais, Portugalia. Cei doi au schimbat jurămintele în sufragerie, în prezența celor cinci copii, apoi au mers la Fatima pentru binecuvântarea religioasă. Într-un interviu acordat revistei Vogue, cuplul a povestit de ce a renunțat, cel puțin deocamdată, la o nuntă fastuoasă.

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Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez au spus „da” acasă

După aproape zece ani de relație, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez sunt oficial soț și soție. Cei doi s-au căsătorit civil pe 11 august 2026, în Cascais, Portugalia, într-o ceremonie privată la care au participat cei cinci copii ai familiei.

Cuplul a ales să transforme sufrageria casei de vară într-un loc pentru ceremonie. Decizia a fost legată și de semnificația pe care acest spațiu o are pentru familie: aici iau masa, petrec timp împreună și își trăiesc viața de zi cu zi.

„Am ales să facem asta în sufrageria casei noastre de aici, unde luăm micul dejun, prânzul și cina și unde trăim realitatea vieții noastre. Peste 30 de ani vreau ca cei mici să se gândească: «Ceva minunat s-a întâmplat la această masă – jurămintele de nuntă ale părinților noștri»”, a explicat Georgina Rodríguez pentru Vogue.

Cristiano Ronaldo a intervenit, în stilul său glumeț: „Probabil că nu va fi aceeași masă. S-ar putea să schimbăm decorul.”

De ce au ales o nuntă atât de discretă

Înaintea nunții, au existat numeroase zvonuri despre data și locul ceremoniei. Cuplul a preferat însă să păstreze evenimentul departe de agitația unei nunți de proporții. Georgina a explicat că anul 2026 a fost unul foarte aglomerat pentru familie, cu proiecte profesionale, competiții și responsabilități legate de copii.

„În viitor vom avea o nuntă mare, ca să putem sărbători cu familia și prietenii”, a spus ea.

Pentru moment însă, a vrut ceva diferit. „Când eram mică, visam la cel mai mare castel, la cea mai mare trăsură, la cea mai lungă rochie, la o coroană plină de diamante. Iar acum spun: nu. Vreau ceva intim, cu partenerul meu și copiii noștri, acasă. Pentru că palate, case, insule, cai, mașini: avem toate acestea la îndemână în fiecare zi. Dar ceva intim – asta este mai neobișnuit pentru noi.”

Georgina Rodríguez nu a renunțat însă la diamante

Deși ceremonia a fost simplă, Georgina nu a renunțat la bijuteriile spectaculoase. În ultimul an, modelul a purtat un inel de logodnă cu un diamant oval de dimensiuni impresionante. Pentru ziua nunții, a ales și un colier Chopard Garden of Kalahari, al cărui element central este un diamant de 50 de carate, de tip D-flawless.

Pentru ținuta de mireasă, Georgina a ales o variantă diferită de rochia albă clasică. A purtat un costum alb din mătase Gucci, cu fustă și pantofi din satin, marca având o semnificație aparte pentru povestea celor doi. Cristiano a purtat un costum bej deschis, făcut la comandă, tot de Gucci. Și copiii au avut ținute asortate.

Povestea lor a început într-un magazin Gucci

Alegerea casei Gucci nu a fost întâmplătoare. Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au cunoscut în 2016, într-un magazin Gucci din Madrid.

La acea vreme, Ronaldo avea 31 de ani și era însoțit de fiul său, Cristiano Jr. Georgina, care avea 22 de ani, lucra ca asistentă de vânzări la magazin și nu trebuia să fie la serviciu în acea zi. A înlocuit însă o colegă. „Asta este destinul”, a spus Georgina.

Cristiano a povestit momentul în care a văzut-o pentru prima dată: „Stăteam cu spatele la ea și apoi m-am întors și am văzut-o. Ochii ni s-au întâlnit și, din acel moment, a fost…”

„A fost un vis”, a completat Georgina.

„Da, un vis”, a continuat Cristiano. „Știu că ea este iubirea vieții mele și cred că sunt –” A făcut o pauză și a zâmbit. „Cred că ea crede că sunt iubirea vieții ei.”

Cei cinci copii au fost în centrul ceremoniei

Familia are acum cinci copii: Cristiano Jr., gemenii Eva și Mateo, Alana și Bella. În 2022, Georgina și Cristiano au anunțat că așteaptă gemeni. Băiețelul, Ángel, a murit la naștere, în timp ce sora lui, Bella, a supraviețuit.

Pentru cei doi, copiii au avut un rol important și în ziua nunții. „Copiii știu că timpul nostru le aparține”, a spus Georgina.

Ea a explicat că atât ea, cât și Cristiano provin din familii mai puțin structurate și că vor să le transmită copiilor lor atât valoarea lucrurilor simple, cât și responsabilitatea care vine odată cu abundența. „La nuntă, copiii vor fi protagoniști, așa cum sunt în toate zilele noastre.”

Fotografiile de nuntă au fost realizate de Juergen Teller

Cei doi nu au apelat la un fotograf specializat în albume de familie tradiționale. Au ales fotograful german Juergen Teller, cunoscut pentru stilul său direct și artistic.

Georgina a explicat motivul alegerii: „Fotografiile lui sunt artă. Nu am vrut albumul de familie tipic și plictisitor. Am vrut unul artistic, care să dureze pentru totdeauna.”

După cununia civilă, au mers la Fatima

După ceremonia de acasă, Cristiano și Georgina au mers la Sanctuarul Maicii Domnului de la Fatima, aflat la aproximativ o oră distanță. Acolo, un preot a binecuvântat cuplul într-o capelă închisă pentru public. Ronaldo a explicat că preferă să evite locurile aglomerate, deoarece prezența unui număr mare de oameni ar fi făcut momentul dificil.

A doua zi, Georgina i-a povestit jurnalistului Vogue cum a trăit acel moment. „A fost exact așa cum mi-am imaginat. Intim, plin de iubire, iar familia noastră a avut cel mai important rol. Nu mi-am putut stăpâni lacrimile.”

Ea a mărturisit că a simțit ceva aparte în Capela Maicii Domnului Îndurerată, unde nu mai fusese până atunci. „Am simțit o pace și o energie foarte greu de descris. Nu mai aveam nevoie de nimic: soțul meu, copiii mei, casa noastră, credința noastră și iubirea noastră.”

Cristiano Ronaldo nu a avut timp pentru luna de miere

Nunta nu a fost urmată de o lună de miere. Cristiano Ronaldo trebuia să se întoarcă rapid în Arabia Saudită, unde evoluează pentru Al-Nassr. „Fiecare zi este o lună de miere”, a spus fotbalistul.

Întrebat dacă mariajul va schimba ceva în relația lor, Ronaldo a considerat că nu, însă a subliniat importanța noului statut. „Doar faptul că ești soț și soție – intri într-o ligă diferită.”

Ronaldo spune că se apropie de finalul carierei

În interviul acordat Vogue, Cristiano Ronaldo a vorbit și despre viitorul său în fotbal. „Probabil că acesta este ultimul meu an în fotbal și vreau să las în urmă o moștenire spectaculoasă.”

Fotbalistul a spus că își dorește să petreacă mai mult timp alături de familie și că are deja planuri pentru perioada de după retragere.

„Am viitorul deja pus la punct. Am atât de multe lucruri care să mă țină ocupat, încât este greu să vă spun un singur lucru. Pentru că fotbalul poate lăsa un gol mare, trebuie să-ți umpli timpul în mai multe feluri, nu doar într-un singur mod. Și să te distrezi mai mult, să călătorești mai mult, să urmărești și să joci padel, ceea ce îmi place foarte mult, și să continuăm să ne bucurăm de ceea ce am câștigat – de ceea ce am câștigat împreună. Pentru că, până la urmă, au fost 25 de ani cu foarte multe sacrificii.”

Vor mai avea Cristiano și Georgina copii?

Cei doi nu exclud posibilitatea de a-și mări familia. „Nu spun niciodată niciodată”, a răspuns Cristiano.

Georgina a privit însă situația cu mai multă prudență: „Un alt copil acum ar însemna supraaglomerare acasă. Dar când cei mici vor avea 15 sau 16 ani, noi vom fi încă tineri, așa că de ce nu? Este adevărat că nu-mi pot imagina viața fără copii mici, așa că vom vedea.”

Pentru moment, cei doi spun că nunta pe care și-au dorit-o a fost una simplă și apropiată de viața lor de familie. Iar după ceremonia din Portugalia, Cristiano a rezumat ziua într-o singură idee: „Va fi o zi specială, petrecută într-un mod normal.”

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