De câteva zile, Dani Oțil nu mai apare pe micul ecran, iar fanii săi s-au îngrijorat în ceea ce privește absența sa de la TV. Colegul lui Răzvan Simion a fost înlocuit de Florin Ristei, care pare că se descurcă excepțional în rolul de prezentator permanent.

Pentru a pune capăt speculațiilor precum că a fost dat afară sau că a încheiat colaborarea cu Antena 1, Dani Oțil a vrut să își liniștească fanii și le-a spus care este motivul pentru care o lună nu va mai apărea la „Neatza cu Răzvan și Dani”. Șefii de la Antena 1 au decis ca prezentatorul să filmeze pentru un nou proiect, însă mai multe detalii despre ceea ce filmează nu au fost făcute publice.

Soțul Gabrielei Prisăcariu nu filmează în România, astfel că nu are cum să fie prezent fizic la matinal. „Unde sunt? De ce nu apar la Neatza”, a scris Dani Oțil în dreptul unui filmuleț.

Emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani” a început să fie difuzată la Antena 1 în anul 2008, iar în ultimii ani, echipa celor doi prezentatori s-a mărit.

Dani Oțil, 24 de ani pe piața muncii

Dani Oțil, 42 de ani, este un realizator de succes de emisiuni TV. Se întreține singur de la 18 ani, acum fiind tată, soț, om de televiziune, dar și sportiv de enduro și de raliuri.

„Sunt un băiat de la Reșița care încearcă, de cele mai multe ori, să împingă un butoi la deal, aici este vorba de cariera mea, care mai are un butoi în față, căruia încearcă să-i acorde mai multă atenție, familia, iar de ceva vreme, mai este un butoiaș în față, băiatul meu”, a relatat Dani Oțil în podcastul lui Damian Drăghici.

Acesta încearcă să combine armonios cariera în televiziune cu pasiunile sale. „Pe lângă băiatul de la televizor, încerc să fac și ceva sport, m-am apucat târziu, fiindcă n-am avut bani până atunci. Sunt o celulă într-un corp care încearcă să nu deranjeze alte celule. Fac o artă din asta în ultima vreme”, a mai spus acesta.

„Doamna doctor mi-a zis că știe ce am”

A povestit și un episod care l-a făcut să se cunoască mai bine pe sine însuși. Fan al sporturilor extreme, reșițeanul a rememorat un detaliu după o cursă de mașini, când automobilul pe care îl pilota s-a defectat. „În perioada asta, mă apucasem de curse. Aveam o mașină și mi-a crăpat motorul. Mă consumase destul de tare, am zis: «Lasă că îmi asum eu, repar săptămâna viitoare». Am ajuns la București, am mâncat ce a mâncat și echipa mea. Toți am mâncat același lucru. Eu sunt strong la mâncare, pot combina orice cu orice. La București, m-am băgat în casă și am vomitat de la nouă seara până la cinci dimineața!”, a povestit Dani.

