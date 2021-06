Motivul pentru care Miki de la „K-pital” s-a căsătorit civil după 18 ani de relație. „Nuntă nu o să facem”

„M-am îmbrăcat în roz. Eu în viața mea nu am pus roz pe mine, dar Răzvan, al meu soț acum, a spus că ar fi frumos să mă îmbrac așa. A fost ideea lui. Cererea de căsătorie a avut loc în 2003, mi-a dat și inelul atunci. Nu știu de ce nu s-a întâmplat, nu ne-am grăbit.

Foarte mulți prieteni au scris «dar oare nu v-ați pripit?», ironic, în glumă. Acum doi ani trebuia să fim nași. Am făcut acea slujbă, ne-a citit ceva pentru logodnă tatăl miresei, pentru că e preot, chiar în sufragerie”, a spus Miki ex-K-pital la Antena Stars.

„Să vă spun exact de ce am făcut-o? Mi-a expirat buletinul și am zis că dacă tot îmi expiră. Pe 4 iunie a fost ziua mea și mi-a expirat.

De vreo cinci ani ne-am mutat la casă și eu cumva eram în aer, n-aveam acte și am zis că dacă tot îmi expiră actele, hai să facem și actele, mă treci pe numele tău și la revedere. Eu nu am romantism, după cum spune și soțul meu.

El e mai mult romantic, eu sunt praf. De atâția ani eram împreună și eram ca și căsătoriți și abia acum a fost momentul. Am avut un pic de emoții când a trebuit să semnez, că încă nu mi-am exersat noua semnătură”, a adăugat ea.

„Eu și Răzvan am mai fost căsătoriți. Nu am mai vrut rochie de mireasă, pentru că nu mi-a adus nicio fericire prima rochie.

Nuntă nu o să facem, la primărie am mers doar noi cu nașii și apoi am mers la un restaurant noi patru. Nu prea am anunțat și s-au cam supărat toți și familia”, a mai continuat ea.

