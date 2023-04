Invitată la podcastul lui Jorge, Oana Roman a vorbit despre mama sa, care nu se află într-o stare tocmai bună. Zilele trecute, Mioara Roman a ajuns la spital, iar fiica ei s-a îngrijorat foarte tare.

Vedeta a explicat de ce a luat decizia de a o duce pe mama ei la un centru de recuperare și nu a ținut-o acasă.

„A fost cea mai bună decizie pe care puteam să o fac pentru ea din două motive: să-i prelungesc viața și să-i prelungesc viața în demnitate. (…) Din păcate, aceste degenerări cognitive sunt foarte rapide, ele avansează foarte rapid, iar știința încă nu a descoperit nicio modalitate de a le ține în loc sau de a le da înapoi. Lucrurile au evoluat rapid, din păcate”, a povestit Oana Roman în podcastul „Vorba lui Jorge”.

„Cea mai bună variantă ca această degenerare să fie ținută sub control”

Problemele de sănătate ale Mioarei Roman s-au agravat în timp, astfel că a avut nevoie de îngrijiri medicale mai speciale. Oana a hotărât să o ducă pe mama sa la un azil, după ce s-a consultat cu mai mulți medici.

„Dacă ea acum doi ani, un an și jumătate era bine, acum nu mai este același lucru. Prima oară am fost cu ea acum un an și opt luni într-un centru ca să o evaluăm. Am mai adus-o acasă, nu a fost bine, așa că am luat decizia, după ce am discutat cu toți doctorii, cu psihiatrii, cu toată lumea, împreună cu ei am decis că varianta cea mai bună ca această degenerare să fie ținută sub control și pentru ca ea să nu se degradeze prea repede e să stea într-un loc în care să primească toate îngrijirile de care are nevoie în timp real.”

„Costă foarte mult, din păcate”

Oana Roman se ocupă singură de costurile care implică îngrijirea mamei sale, astfel că lunar plătește peste 3.000 de lei la centrul de recuperare.

„Costă foarte mult, din păcate. Ea a stat într-un centru până în septembrie, care este foarte ok, unde prețurile sunt mai mici. Prețurile într-un loc bun pornesc de la 3.500- 4.000 de lei pe lună, care au totul inclus. Vorbim de cazare, mâncare, asistentă, infirmieră, doctori, activități etc.”

În urmă cu câteva luni, fiica lui Petre Roman a mutat-o pe Mioara la un alt centru de recuperare, pentru că suferise un accident și a avut nevoie de o proteză la șold.

„După un an și aproape jumătate, unde ea a stat și, repet, a fost foarte ok, ea a căzut și a trebuit să-i punem o proteză la șold, iar în urma procedurii acesteia a avut nevoie de un tip de recuperare pe care ei încă nu îl aveau atunci și varianta a fost să o duc într-un centru în care să existe o componentă de recuperare medicală importantă.”

Și a continuat: „Trăiești mai mult în demnitate. Am ales să vorbesc public, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă. Eu am reușit să schimb mentalități în țara asta. Să nu-mi spună mie cineva pe lumea asta că este OK ca un copil să schimbe scutecele părintelui. Nu e demnitate nici pentru părinte, dar nici pentru copil. Nu e demnitate!”

