Discuția a avut loc în contextul celei de-a XI-a ediții MMB, organizată între 1 și 3 septembrie la București, care aduce împreună artiști, manageri, organizatori și reprezentanți ai birourilor de export muzical din 11 țări europene.

După cum afirmă Anca Lupeș, nici milioanele de ascultări pe Spotify și nici notorietatea din social media nu garantează automat venituri consistente sau o carieră stabilă.

Libertatea: Cât costă să construiești și să menții o carieră muzicală? Ce echipă, investiții și cheltuieli se află în spatele unui artist care, pentru public, pare că doar urcă pe scenă și cântă?

Anca Lupeș: Publicul vede 90 de minute pe scenă. Nu vede echipa din spate: managerul (care ia, în general, 20-25% din tot ce câștigi brut, din activități muzicale și adiacente), booking agentul (încă 10-15%), agentul de PR, avocatul specializat în entertainment, contabilul, producătorul muzical, iar la un nivel mai avansat, tour managerul, sunetistul propriu, echipa de social media. Nu vede nici lunile sau anii din sala de repetiții (unde chiria costă) și nici studioul în care se construiesc cântecele și se șlefuiește performanța scenică.

Investițiile reale sunt: studioul, sala de repetiții, instrumentele și echipamentele, producția de conținut (videoclipuri, ședințe foto care nu mai sunt opționale în 2026), promovarea plătită la fiecare lansare (organicul pe Facebook și Instagram a scăzut sub 2-3% din audiență, deci fără buget de promovare, conținutul postat e practic invizibil), deplasările pentru concerte, contabilitatea și taxele, plus un fond de urgență (recomand minimum 10% din venituri puse deoparte, pentru lunile fără concerte).

Când îi rog pe artiști să-și facă un buget anual cu veniturile estimate și cu cheltuielile, de multe ori e prima dată când văd negru pe alb cât costă, de fapt, cariera lor. Iar diferența dintre a fi „artist” și a fi „antreprenor în industria muzicală” e exact această hârtie: dacă știi cât costă și cât aduce fiecare bucată din ce faci, poți lua decizii. Dacă nu, muncești mult și nu înțelegi niciodată de ce nu rămâne nimic la sfârșitul lunii.

Diferența dintre vizibilitate și succes

De ce un artist poate fi foarte cunoscut și totuși să nu aibă o carieră financiară stabilă? Care este diferența dintre vizibilitate și succesul pe termen lung?

Pentru că notorietatea (câte like-uri, câte vizualizări, cât de recognoscibil ești) și valoarea de piață (box office-ul, câți bani poți genera efectiv dintr-un eveniment) sunt două lucruri diferite, care nu cresc automat împreună. Poți fi extrem de cunoscut și, în același timp, să nu ai o structură de business în spate: fără management, fără contracte clare, fără diversificarea veniturilor de care vorbeam mai devreme. Și atunci notorietatea rămâne un capital pe care nu știi să-l transformi în bani.

Diferența reală e între audiență și comunitate. Audiența pleacă în clipa în care nu mai ești pe scenă, când algoritmul nu te mai arată sau apare altcineva mai nou. Comunitatea rămâne, te apără când ești criticat, îți cumpără albumul în ziua unu, vine la concerte pentru că se simte acasă acolo, nu pentru că e ceva spectaculos în seara aia.

Comunitatea e cea care-ți dă stabilitate financiară pe termen lung, pentru că nu depinde de un singur algoritm sau de un singur moment viral. Vizibilitatea te bagă în cameră, dar ce faci cu ea, cum construiești relații reale cu oamenii care te susțin, asta va decide dacă o să ai o carieră sau doar un moment. Succesul pe termen lung vine din decizii luate pe termen lung, nu doar pentru următoarea lansare sau următorul concert. Se numește „strategie” și mulți artiști se tem de acest cuvânt.

Cât de mult dictează algoritmii muzica pe care o ascultăm? Au ajuns artiștii să compună piese mai scurte sau după anumite formule pentru a funcționa mai bine pe TikTok și Spotify?

Foarte mult, și e una dintre schimbările care m-au îngrijorat cel mai tare în ultimii ani. Pe TikTok și Instagram Reels, o piesă capătă un „Sound ID” și circulă în funcție de cât de bine „prinde” în primele secunde iar veniturile depind de asta. Deci da, e o presiune reală spre refrene care lovesc din primele 3-5 secunde, intro-uri tăiate sau eliminate complet, structuri gândite să funcționeze bine ca fragment de 15-30 de secunde, nu neapărat ca piesă întreagă. Vedem asta la nivel global, nu doar la noi.

Pe Spotify, presiunea e alta, dar tot legată de algoritm: piesele scurte cresc rata de completare (mai ușor asculți o piesă de 2 minute și jumătate până la capăt decât una de 5 minute), iar rata de completare (cât din piesă este ascultată) influențează recomandările algoritmice. Nu e o coincidență că durata medie a pieselor a scăzut global în ultimul deceniu.

Dar aici trebuie să fiu directă: dacă îți construiești toată cariera în jurul a ceea ce cere azi algoritmul, ai construit pe nisip. Algoritmii se schimbă, Spotify a mai schimbat regulile de monetizare, TikTok își schimbă formula de recomandare constant. Un artist care are o identitate reală, care scrie muzica pe care vrea s-o scrie, cu o comunitate care-l urmărește pentru cine e, nu pentru cât de bine se conformează, rezistă la schimbările astea.

Cel care depinde 100% de a „citi” algoritmul de azi rămâne fără nimic când algoritmul se schimbă mâine și trebuie s-o ia de la capăt.

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Ce înseamnă financiar un milion de ascultări pe Spotify pentru un artist român? Câți bani ajung efectiv la el și de ce numărul mare de ascultări nu înseamnă automat și venituri mari?

Spotify plătește, în medie, între 0,003 și 0,005 dolari per stream, o sumă care variază în funcție de țară, de tipul de abonament al ascultătorului și de alți factori. Așadar, un milion de stream-uri înseamnă undeva între 3.000 și 5.000 de dolari brut. Sună bine? Stai să vezi ce se întâmplă cu suma respectivă…

Acești bani vin după ce platforma de streaming și-a reținut propriul comision, undeva în jur de 30%. Din ei își oprește un comision și agregatorul digital prin care a fost distribuită piesa (DistroKid, TuneCore etc.), în funcție de condițiile fiecăruia. Dacă artistul are casă de discuri, se aplică împărțirea prevăzută în contract, care îi poate lăsa artistului undeva între 10% și 50%, în funcție de tipul de contract.

Banii se împart apoi între toți cei implicați în realizarea piesei: membrii unei trupe, instrumentiști colaboratori, producătorul muzical, dar nu înainte ca label-ul să își recupereze investiția în piesa respectivă: master, videoclip, costuri de marketing și așa mai departe.

Practic un milion de stream-uri pentru un artist independent se poate traduce în câteva sute de euro ajunse efectiv în cont, nu în mii! Iar Spotify a mai adăugat o complicație în anul 2024: piesele cu mai puțin de 1.000 de stream-uri în ultimele 12 luni nu mai sunt monetizate deloc, banii aferenți fiind redistribuiți către piesele cu volum mare.

Așadar, un număr mare de ascultări indică reach, arată că muzica ta ajunge la oameni, dar nu este și nu va fi prea curând o sursă de venit comparabilă cu un concert bun, cu vânzarea de merchandising sau cu un contract de sincronizare. Le spun mereu artiștilor că streaming-ul îți construiește vizibilitatea, iar vânzarea directă către fani îți plătește chiria.

Evenimentul aduce în România experți din 11 țări

„Mastering the Music Business” aduce în premieră la București reprezentanți ai birourilor de export muzical din 11 țări europene. Ce poate obține concret un artist român din aceste întâlniri și ce îi lipsește pentru a ajunge mai des pe scenele internaționale?

Concret, un artist care ajunge să vorbească direct cu reprezentantul unui birou de export dintr-o altă țară capătă acces la ceva ce nu găsește nicăieri altundeva la fel de ușor: informație de interior despre cum funcționează piața aia, ce festivaluri caută genul lui, ce showcase-uri contează cu adevărat acolo, ce finanțări sau programe de mobilitate există pentru artiști străini, și, cel mai valoros, contacte reale (nume de oameni, nu doar adrese de email generice).

Un birou de export știe exact cine sunt booking agenții și promoterii relevanți pentru un anumit gen muzical în țara lui, informație pe care un artist independent ar avea nevoie de luni de căutări s-o adune singur.

Ce le lipsește artiștilor români, în general, ca să ajungă mai des pe scenele internaționale, e pregătirea și strategia. Prea mulți se duc la un showcase gândindu-se doar la concertul din seara aia, cu un EPK neactualizat, fără un set live repetat la milimetru, fără să-și fi verificat înainte, din datele de pe „Spotify for Artists”, dacă piața la care aplică ascultă deja genul lor de muzică sau dacă muzica lor este ascultată în acel teritoriu. Un showcase internațional nu e locul unde arăți că știi să cânți live, e locul unde demonstrezi că ești pregătit pentru o carieră peste hotare – și mulți ajung acolo nepregătiți, ratează o oportunitate rară și pleacă acasă convinși că „nu a mers”, când de fapt problema a fost strategia, nu muzica.

De asta aducem anul acesta birourile de export la „Mastering the Music Business”, ca artiștii români să nu mai trebuiască să afle pe pielea lor, cu bani cheltuiți degeaba, ce ar fi putut afla stând de vorbă zece minute cu omul potrivit.

Dar delegația de reprezentanți ai birourilor de export nu este singura premieră de anul acesta. Pentru prima dată, „Mastering the Music Business” se prelungește cu o zi pentru a organiza trei acceleratoare: „Release Ready”, cu focus pe marketing muzical, „Music Business Fundamentals”, despre drepturi, contracte și cum să câștigi cât mai mult din ele și, nu în ultimul rând, „The Booking Lab”, despre cum să obții cât mai multe concerte în contexte cât mai avantajoase. Le-am numit „acceleratoare” pentru că informațiile primite vor accelera fără doar și poate atât proiectele curente, cât și carierele participanților.

Nu în ultimul rând, aș vrea să vorbesc despre MMB Music x Brands Awards – o gală de premiere pentru cele mai bune, creative și iconice campanii în care muzica și artiștii joacă un rol esențial în promovarea unor branduri. Un eveniment unic care își propune să celebreze colaborările, campaniile și parteneriatele creative care demonstrează că muzica este mai mult decât un simplu fundal, iar brandurile sunt mai mult decât sponsori. Împreună, ele pot influența și modela cultura. Înscrierile pentru campanii sunt deschise până pe 27 septembrie 2026, iar Gala va avea loc pe 10 noiembrie, în club Expirat.

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