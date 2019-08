De Dana Aramă,

Silviu Prigoană, nașul lui Marcel Toader, a fost șocat de moartea acestuia din urmă.

Moartea finului său, Marcel Toader, l-a marcat pe omul de afaceri Silviu Prigoană. Aceste a mărturisit, pentru fanatik.ro, că a fost șocat de vestea că Marcel Toader s-a stins din viață la 56 de ani.

„Eu sunt fără cuvinte. Am vorbit și am aranjat, trebuia să ne întâlnim mâine. Nu îmi vine să cred nici acum. E absolut un episod tragic în viața mea, e finul familiei mele. Nu am cum să știu dacă a avut probleme medicale. Eu eram nașul lui. Pentru mine a fost un șoc. Noi avem exact aceeași vârstă.

A lăsat o mamă pe pământul asta. Nu e corect părinții să își îngroape copiii. El era sportiv, mergea la sală, în stânga-dreapta. Ceva e în neregulă pe planeta asta, nu se poate la 56 de ani să predai ștafeta așa. Eu sunt șocat. În afară de condoleanțe, care e un șablon, a rămas mama lui, vai de capul ei… A rămas fiu-său, îți dai seama, e la facultate… Mi-a zis și Honorius, a încercat să mă menajeze. În orice caz e tragic, e grav”, a declarat Silviu Prigoană pentru sursa menționată.





Marcel Toader a încetat din viață în data de 3 august 2019, la vârsta de 56 de ani. Omul de afaceri a făcut infarct în timp ce se afla la masă cu avocatul său. 

Marcel Toader a fost sportiv de performanță și om de afaceri. De-a lungul anilor, acesta a fost în centrul atenției din cauza numeroaselor sale căsnicii și divorțuri, șase la număr.







