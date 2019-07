As Good as It Gets / Mai bine nu se poate

Jack Nicholson n-o fi cel mai simpatic actor care să fi trecut pe la Hollywood, dar nimeni nu-i poate contesta talentul. Pentru rolul din „As Good as It Gets” chiar a luat Oscarul, iar Helen Hunt – colega lui din distribuție – a fost distinsă de Academia de Film cu același premiu.

Povestea poate fi rezumată într-o singură frază, care sună ca începutul unui banc: între o chelneriță, un scriitor mizantrop și un artist homosexual se înfiripă o prietenie improbabilă, după ce artistul e agresat de hoții care i-au spart casa.

The Accountant of Auschwitz / Contabilul de la Auschwitz

Oskar Gröning, fost subofițer SS, este judecat la vârsta de 94 de ani pentru complicitate la uciderea a 300.000 de evrei în lagărul de concentrare Auschwitz. Deși nu a omorât pe nimeni, e acuzat de faptul că a sprijinit regimul nazist. Sarcinile sale în timpul Holocaustului erau de a evalua și a sorta bunurile materiale ale prizonierilor evrei.

Acest documentar expune în detaliu procesul neamțului Oskar Gröning, supranumit „contabilul de la Auschwitz”. Vorbim, așadar, despre o întâmplare reală (și cutremurătoare).

Sixteen Candles / O aniversare cu bucluc

Scris și regizat de celebrul John Hughes, această comedie romantică a rămas în istorie drept unul dintre filmele de referință ale anilor 80. Ne axăm pe întâmplări din viețile a trei liceeni, la o vârstă la care ai impresia că cea mai mică gafă te poate ruina social.

Sam (Molly Ringwald) e îndrăgostită de cel mai popular tip din școală, dar e admirată la rândul ei de un tocilar care nu-i dă pace. Viața amoroasă pare că nu-i rezervă nicio bucurie și, de parcă situația nu era suficient de dificilă, întreaga ei familie a uitat complet că Sam împlinește 16 ani.

The Thing / Creatura

Continuăm cu o altă capodoperă cinematografică, semnată de maestrul John Carpenter. Cu toate că a avut încasări slabe la lansare, abia recuperându-și bugetul, iar criticii l-au demolat prin recenzii, „The Thing” s-a consolidat în următoarele decenii ca un clasic al genului SF și un monument al culturii populare.

Un grup de cercetători plecați în expediție în Antarctica se trezesc prizonieri alături de un extraterestru capabil să-și schimbe înfățișarea. Creatura titulară își devorează victimele și le imită aspectul fizic, astfel că savanții nu mai știu în cine să se încreadă, iar paranoia pune stăpânire pe ei. Oare va reuși Kurt Russell să iasă învingător de-aici?

Watchmen / Cei ce veghează

Înainte ca spectatorii să se întoarcă împotriva lui Zack Snyder pentru modul deprimant și ilogic în care a tratat supereroii francizei DC, regizorul lansase câteva filme foarte apreciate. „Watchmen”, din 2009, e unul dintre ele.

Acțiunea se petrece în anul 1985 al unei lumi paralele, în care supereroii există cu adevărat. După ani întregi în care aceștia au luptat pentru binele societății, activitatea lor este acum în afara legii. Unul dintre ei este asasinat, iar foștii coechipieri încep o investigație pentru a demasca ucigașul, descoperind că nu a fost vorba despre o simplă crimă. În schimb, este dezvăluită o întreagă conspirație ce țintește să „pensioneze” toți supereroii.

Stranger Things 3 (4 iulie)

De Ziua Independenței SUA revenim în Hawkins, Indiana, orășelul în care nimic nu este ceea ce pare. Călătorim în vara anului 1985, când copiii se bucură de vacanța cea mare și de inaugurarea unui mall local.

Pubertatea își spune cuvântul, protagoniștii noștri ajungând să se distanțeze treptat din pricina relațiilor amoroase. Nici n-au timp să se gândească prea mult la restabilirea dinamicii găștii, pentru că forțele malefice amenință încă o dată să le radă orașul de pe fața pământului.

Puștii credeau că au eliminat demonii interdimensionali până la ultimul, dar vor descoperi acum că răul nu dispare niciodată, ci evoluează.

La La Land (15 iulie)

Câștigătorul Oscarului pentru cel mai bun film în 2017, timp de câteva secunde, înainte să se afle că fusese citit bilețelul greșit că și că adevăratul câștigător era „Moonlight”, „La La Land” nu are nevoie de statuete de aur ca să strălucească.

Scris și regizat de Damien Chazelle, acest film muzical romantic urmărește doi tineri artiști care caută să-și facă un nume în showbiz. Mia (Emma Stone) e o actriță aspirantă, iar Sebastian (Ryan Gosling) e un cântăreț de jazz. Cei doi vor cânta și dansa împreună prin cele mai spectaculoase și colorate decoruri imaginabile, în vreme ce speră să îmbine cu succes viața de cuplu cu carierele solicitante.

Secret Obsession / Obsesie secretă (18 iulie)

În acest thriller psihologic promițător, Brenda Song interpretează o femeie afectată de amnezie. Memoria și-a pierdut-o parțial după ce a fost atacată cu bestialitate, iar acum se întreabă dacă poate avea încredere în cei apropiați, pe care nu îi mai recunoaște de nicio culoare.

La Casa de Papel / Fabrica de bani: partea 3 (19 iulie)

Poate cel mai popular serial din lume într-o altă limbă decât engleza, thriller-ul spaniol „La Casa de Papel” revine luna aceasta cu cel de-al treilea sezon. Grupul de infractori se relaxează acum pe o insulă exotică, dar vacanța lor se apropie de final – autoritățile le-au dat de urmă.

Totul a început când „Profesorul” (Álvaro Morte) a recrutat opt oameni pentru a orchestra cel mai mare jaf din istorie, în sezonul 1 al serialului. Planul lor: să dea buzna în Monetăria Regală din Madrid, să ia zeci de ostatici și să printeze 2,4 milioane de Euro, de-a lungul a unsprezece zile tensionate.

Orange is the New Black / Portocaliul este noul negru: sezonul 7 (26 iulie)

Alt serial extrem de popular revine pe micul ecran la sfârșitul lunii, pentru ultima dată. Sezonul 7 din „Orange is the New Black” încheie povestea lui Piper (Taylor Schilling), o tânără condamnată la un an de închisoare pentru posesie de droguri.

Deși sentința era relativ lejeră prin comparație cu soarta celorlalte femei din penitenciar, pentru Piper tranziția a fost de-a dreptul șocantă. De la o viață înstărită și lipsită de griji, fata a fost vârâtă într-un mediu ostil și imprevizibil, plin de tipe dubioase care nu au de gând s-o lase să-și ispășească pedeapsa în liniște. Obligată să se adapteze pentru a rezista psihic, Piper s-a călit de-a lungul sezoanelor și a prins din mers trucurile esențiale pentru supraviețuirea în acest colectiv.

Dacă nu ai văzut niciun episod până acum, află că povestea nu-i chiar așa dură pe cât sună. Deținutele se războiesc constant între ele, dar în același timp leagă prietenii inedite și fac tot posibilul să se distreze în timpul rămas de executat în spatele gratiilor.

