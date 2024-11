„Unul este student la Management, celălalt e student la Facultatea la Jurnalism. Iar cel mare, care a cochetat când era copil cu filmul, a jucat într-un film unul din rolurile principale, cel mare, Tudor, e cel mai titrat antrenor de Jiu-jitsu brazilian din țară. El, la categoria lui de vârstă, a ieșit acum doi ani campion mondial”, povestește George Mihăiță despre copiii săi, potrivit Fanatik.

Banii pe care îi câștigă George Mihăiță vin în casă, pentru copiii lui. „Nu investesc în afaceri. Nu, nu. Am trei copii și trebuie să am grijă de ei pe viitor”, a declarat actorul pentru sursa citată.

A slăbit 8 kilograme pentru rolul lui Tătuțu

Pentru noul serial „Tătuțu”, în care acțiunea se desfășoară cu 20 de ani în urmă, George Mihăiță a slăbit 8 kilograme.

„Într-un serial cu 20 de ani în urmă, toți eram mai slabi. Am dat aproape 8 kilograme. Mulți din actori din serial au fost puși să slăbească și automat și eu, dar a meritat. Am scos din alimentație mai multe, fără grăsimi, fără dulciuri. Am renunțat la mașină, bicicletă. Am mers pe jos și am făcut înot”, a mai declarat actorul.

George Mihăiță a fost nevoit să renunțe la alte proiecte, pentru a se concentra asupra serialului Tătuțu. „Am renunțat la trei filme de când am început serialul, o piesă la teatru. Pentru că vreau să mă focusez, e atât de important ceea ce fac aici și proiectul este atât de important. Nici vârsta nu-mi permite să mă risipesc în mai multe locuri, nu alerg după bani, deci nu alerg după glorie. Ea vine sau nu vine, dar a venit în timp”, a adăugat actorul.

