Nicoleta Nucă, în vârstă de 32 de ani, a vorbit pentru prima oară despre depresia cu care s-a înfruntat și despre ce a simțit în cele mai grele momente. Interpreta a povestit ce măsuri a luat și care a fost punctul culminant în lupta cu boala.

Nicoleta Nucă a scos la iveală detalii mai puțin știute din viața ei

Originară din Republica Moldova, Nicoleta Nucă a devenit cunoscută în anul 2014, odată cu participarea la „X Factor”.

„Ceva nu era în regulă. Am simțit, la început, nu mai aveam energie de viață: nimic nu mi se părea frumos sau atractiv. Nu aveam energie să fac absolut nimic, mă ridicam din pat și mă mutam pe canapea, iar asta era tot ce reușeam să fac. Eram epuizată constant. A fost cel mai alarmant lucru pentru mine, pentru că aveam multe lucruri de făcut și totuși nu eram aptă să mă țin de treabă. Nu era atât o epuizare fizică, cât psihică. Nu reușeam să mă adun emoțional să fac lucruri, pentru că simțeam o tristețe profundă, constantă. Nu vedeam niciun motiv de bucurie în absolut nimic, niciodată. Nu aveam nicio satisfacție nici din muzică, nici din activitățile care, de obicei, îmi aduceau bucurie.”, a declarat Nicoleta Nucă pentru Spynews.ro.

Nicoleta Nucă a înțeles în cele din urmă, că nu va reuși fără ajutorul specialiștilor, așa că a făcut terapie, însă, nici asta nu a fost pe deplin suficient.

„Am început să-mi pun semne de întrebare și am mers la psiholog. Am făcut terapie o vreme și de acolo mi s-a pus diagnosticul de depresie. Am trecut și prin punctul în care am avut niște gânduri ceva mai sumbre și cred că ăla a fost cel mai mare semnal al meu de alarmă. M-am trezit și mi-am dat seama că trebuie să fac ceva, pentru că asta nu este o soluție. Sunt un om norocos și am suficientă inteligență emoțională încât să înțeleg când ceva nu este în regulă cu trăirile pe care le am. Sincer, cea mai mare ancorare pentru mine ca să ies din stările astea a fost gândul: Ce se întâmplă cu pisicile mele dacă eu nu mai sunt? Cine o să aibă grijă de ele? Nu m-am gândit la ce o să simtă părinții, prietenii, ce o să se întâmple cu cariera sau cu persoana iubită. M-am gândit strict la faptul că pisicile mele ar putea să ajungă pe drumuri. Pentru mine, animalele de companie sunt membrii familiei și sunt singurele ființe care depind în totalitate de mine. Ăsta a fost momentul de cotitură în care mi-am dat seama că trebuie să schimb ceva și că trebuie să găsesc din nou chef de viață, pentru că nu sunt dispusă să sacrific viețile altor trei ființe.”, a mai spus artista.

Nicoleta Nuca si iubitul ei

Artista a povestit că a apelat și la tratament medicamentos pentru depresie, iar ulterior a aflat că starea sa era amplificată de ADHD.

„Am mers la psihoterapie, dar ajungeam mereu într-un punct în care mă blocam. Fiind pasionată de psihologie și documentându-mă mult, îmi dădeam seama ce metode aplică terapeuții asupra mea și eram din start sceptică.

Am abordat și varianta terapiei medicamentoase și am mers la psihiatru, pentru că mi-am dat seama că nu funcționa doar conversația clasică. Am luat tratament pentru depresie o perioadă destul de scurtă, un inhibitor de serotonină, după care am aflat că, de fapt, toată starea mea era amplificată de ADHD-ul meu. Depresia mea a pornit din prea multă nemulțumire față de lucrurile din viața mea din momentul respectiv.”, a mai declarat cântăreața.

„Mi-ar plăcea ca oamenii să fie mult mai deschiși”