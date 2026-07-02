Adela Popescu și Radu Vâlcan se află în această perioadă la țară, unde mai au de pus la punct câteva detalii ce țin de amenajarea interioară. De exemplu, vedeta a publicat pe contul de socializare o imagine cu noua lustră din living, pe care o aștepta de foarte mult timp și care este piesa de rezistență a casei.

De asemenea, Adela le-a arătat arătat fanilor cum arată canapelele și cele două goblenuri la care mama ei a lucrat în urmă cu 20 de ani și pe care abia așteaptă să le pună pe pereți.

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„Meseriașii din sat ne-au montat lampa cea nouă din living. Aceste două goblenuri făcute de mama mea acum 20 de ani, abia aștept să le pun pe pereți”, a scris Adela Popescu pe contul de socializare.

Actrița a postat frecvent imagini cu cei trei copiii ai săi, care s-au bucurat din plin de vacanța lor petrecută în aer liber, în curtea casei, în grădină, dar și la bunicii care locuiesc aproape.

„De ce casă de vacanță la Șușani? Noi suntem deja foarte mulți și nu prea mai încăpem în casa părintească. Pentru că avem trei copii și ne dorim să își petreacă măcar vacanțele la sat. Pentru că dacă făceam o casă în apropiere de București, într-un loc în care oamenii își fac case de vacanță, am fi mers într-un loc «steril», impersonal poate. Chiar dacă din punct de vedere al investiției ar fi fost o idee mai bună.

Noi vrem că ăștia mici, cât încă mai sunt mici, să petreacă cât mai mult timp într-un loc cu «viață» în el. Cu legi proprii. Cu activități care se schimbă în funcție de anotimp. Cu semănat, arat, plivit, cules de struguri, adunat de prune. Cu ore pentru luat lapte când se întoarce vaca de la păscut, cu căutat cuibarul de ouă. Cu certuri între vecini, cu pomeni”, a explicat actrița pe Instagram, anul trecut.

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