O pierdere imensă pentru Messi și familia sa

Jorge Messi a fost mai mult decât un tată pentru Lionel Messi. El a fost pilonul central al dezvoltării carierei fotbalistice a fiului său, ocupându-se de toate responsabilitățile din afara terenului și sprijinindu-l necondiționat. „Tatăl meu a fost mereu lângă mine. Am trecut prin multe lucruri rele. Uneori mă încuiam în camera mea să plâng singur, sau el făcea la fel, fără să văd. Ne prefăceam că amândoi suntem bine, dar nu eram”, a mărturisit Lionel Messi într-un interviu anterior.

Jorge Messi a fost cel care a luptat pentru ca fiul său să primească tratamentul necesar pentru a-și depăși problemele de creștere atunci când era doar un tânăr jucător la Newell’s Old Boys. El a fost și cel care a decis să-l însoțească pe Lionel la Barcelona, în căutarea unei șanse de a-și începe cariera profesionistă în fotbalul european. În timp ce Lionel își urma visul în Spania, mama sa, Celia Cuccittini, a rămas în Rosario pentru a avea grijă de ceilalți copii ai familiei.

Anunțul oficial al decesului

În dimineața zilei de sâmbătă, Sanatorio Centro din Rosario a transmis un comunicat oficial, confirmând decesul lui Jorge Messi: „Sanatorio Centro, prin intermediul directorului său medical, regretă să vă informeze despre decesul pacientului Jorge Messi, în vârstă de 68 de ani, care a avut loc astăzi, la ora 2.00. Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei și celor dragi în aceste momente dificile. În conformitate cu reglementările actuale privind protecția datelor pacienților și din respect pentru intimitatea familiei, nu vor fi furnizate alte detalii cu privire la circumstanțele medicale ale decesului său.”

Mesajele de condoleanțe

Clubul de fotbal Newell’s Old Boys, locul unde Lionel Messi și-a început cariera, a fost printre primele instituții care au reacționat. „Club Atlético Newell’s Old Boys își ia rămas bun cu profundă durere de la Jorge Messi, care a decedat la vârsta de 68 de ani în orașul Rosario. Un renumit suporter al lui Newell’s, om de afaceri și tatăl căpitanului echipei naționale a Argentinei, Lionel Andrés Messi. Jorge a fost pilonul și persoana care, alături de soția sa, Celia Cuccittini, a susținut cariera celui mai bun jucător din toate timpurile cu viziune, rigoare și afecțiune”, au scris reprezentanții clubului într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Liga Profesionistă de Fotbal din Argentina a transmis, de asemenea, un mesaj de solidaritate: „În acest moment dificil de a-i lua rămas bun de la Jorge Messi, comunitatea LPF și întreaga lume a fotbalului își iau rămas bun cu dragoste și îi îmbrățișează familia și cei dragi. Rămâi puternic, Leo!”

O viață dedicată familiei și carierei fiului său

Născut în Rosario, Jorge Messi a fost un tehnician chimist care a lucrat în anii 80 la fabrica Acindar, unde a ajuns manager, conform biografiei „Messi”, scrisă de Guillem Balagué. Cu toate acestea, visul său de a deveni fotbalist a fost curmat prematur, când a fost înrolat în armată. Mai târziu, și-a dedicat viața familiei și carierei fiului său, devenind un veritabil stâlp de susținere.

Jorge a jucat un rol esențial în semnarea contractului lui Lionel Messi cu FC Barcelona la doar 13 ani, negociind nu doar transferul, ci și asigurarea tratamentului medical necesar, un salariu anual, locuință și locuri de muncă pentru familia sa, detaliază Infobae. În ciuda dificultăților întâmpinate la adaptarea la viața europeană, Jorge a rămas alături de fiul său, sprijinindu-l să-și urmeze visul.

Un impact de neuitat

Prezența discretă, dar constantă a lui Jorge Messi a fost o sursă de forță pentru Lionel pe parcursul ascensiunii sale către statutul de legendă a fotbalului mondial. De-a lungul carierei fenomenale a fiului său, Jorge a fost omul din umbră, ghidându-l și gestionând cu tact toate aspectele extracurriculare ale vieții profesionale a acestuia.

Moartea lui Jorge Messi lasă un gol imens în inima familiei și a celor care l-au cunoscut. „Tatăl meu m-a întrebat ce vreau să fac, dacă vreau să continui sau să ne întoarcem? Am vrut să continui și el a rămas cu mine”, a spus Lionel Messi, reflectând asupra sacrificiilor și iubirii părintești care i-au marcat cariera și viața.

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