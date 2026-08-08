Inaugurat în 1967 și renovat de mai multe ori, bătrânul „Lazur” are 18.000 de locuri. A fost omologat pentru liga a doua cu o zi înainte de meciul de pe 1 august, altfel echipa locală ar fi jucat pe Gradski din Nesebăr.

107 ani de Cernomoreț

Ziua a fost specială pentru Cernomoreț și pentru că a marcat cea de-a 107-a aniversare a înființării clubului. „Rechinii” au promovat anul trecut din liga a 3-a.

Clubul a fost fondat în 2015, în urma dificultăților financiare ale fostei echipe din Burgas, PSFC Cernomoreț Burgas (2005-2019, cel mai bun loc, 4, în 2012).

Spre deosebire de PSFC, Cernomoreț 1919 este considerat urmașul oficial al clubului original, fondat în 1919 și dizolvat în 2006. De altfel, Uniunea Bulgară de Fotbal îl consideră un succesor legitim al clubului original Cernomoreț Burgas, deține și palmaresul (două locuri 5, câte o dată pierzătoare în Cupa și în Supercupa Bulgariei).

O serie de legende și figuri ale fotbalului de la sud de Dunăre au fost prezente în tribune, inclusiv Zlatko Iankov (mijlocaș, 60 de ani, 80 de selecții/ 4 goluri între 1990 și 1999), fost jucător al alb-albaștrilor (1987-1990, 2000-2001), azi directorul academiei clubului, și Emil Kostadinov (58 de ani, 70 de selecții și 24 de goluri între 1988 și 1998), doi dintre titularii generației 94, locul 4 la Mondialul american, antrenorii Dimităr Dimitrov-Hero și Nedelco Matușev, numeroase alte personalități publice.

Emil Kostadinov, stânga, în tribuna oficială

Lovitura de start a fost dată de două foste legende de la Cernomoreț, Pano Kostov și Todor Iovcev.

Zlarko Iankov a ocupat funcții de conducere la Cernomoreț, precum director executiv (2005-2006) și director sportiv (2008-2010, 2011-2012) iar din vara trecută e șeful academiei de copii și juniori a clubului.

Pe lângă „Rechini”, legenda fotbalului bulgar a mai jucat le Neftohimik Burgas, Levski și Lokomotiv Sofia. Cu „albaștrii” de la Levski a luat 3 titluri și 3 Cupe. În străinătate a evoluat la Real Valladolid (Spania), Bayer Uerdingen (Germania) și Beșiktaș (o Cupă și o Supercupă), Adanaspor, Vanspor și Genclerbirligi (Turcia).

Iankov: „Acest geniu al fotbalului nu mișca în fața mea”

A debutat pentru echipa națională a Bulgariei pe 18 octombrie 1990 împotriva României (la București, 3-0 pentru adversari, preliminariile Euro 1992). Momentul culminant incontestabil a fost participarea la Cupa Mondială din SUA din 1994, unde „tricolorii” bulgari au ocupat locul 4.

Închizătorul a jucat 6 meciuri la World Cup, iar pasa decisivă la golul lui Iordan Lecikov la golul victoriei cu 2-1 asupra Germaniei, în sferturile de finală. rămâne de neuitat. De asemenea, Iankov a jucat pentru Bulgaria la Euro 1996 și CM 1998.

Într-un interviu acordat lui Milen Dimitrov pentru vitoshanews.com și preluat de TemaSport, Iankos a mărturisit că „am avut onoarea de a marca un număr mare de vedete. A fost dificil să joc împotriva argentinianului Ariel Ortega. Rapid, agil și imprevizibil. L-am înfruntat cu echipa națională, dar și când era la Fenerbahçe, iar eu la Beșiktaș. Au fost meciuri disputate. Dar uite, împotriva unui geniu al fotbalului nu am avut niciodată probleme”.

„Ori de câte ori am jucat împotriva lui, Gheorghe Hagi, căruia i se spunea pe bună dreptate Maradona din Carpați, jocul lui nu funcționa niciodată. Pur și simplu nu mișca! Îmi amintesc în special de derbyurile de la Istanbul, cu Galatasaray. Hagi era un fotbalist perfect, dar nu putea atinge mingea cu mine. Îi luam fața mereu la prima minge. Se ducea în jumătatea lor de teren ca să o primească. Nu trecea de mine. Pe cei de la alte echipe îi înnebunea, le dădea când dorea mingea printre picioare… Dar nu cu mine!”, a declarat cel care l-a avut idol pe Asparuhov.

Nu pot uita debutul la națională. 18 octombrie 1990, împotriva României. Am câștigat cu 3-0, meci de calificare la Campionatul European. Hagi și Sabău jucau în zona mea și n-au mișcat!

Fotografia care n-a mai contat

Cea mai importantă victorie la națională: „2-1 cu Franța, pe Parc des Princes, 17 noiembrie 1993. Aceea a fost cea mai importantă victorie a noastră. Dacă nu era ea, nu am fi putut trăi acea vară magică americană din 1994. Dar să fim sinceri: dacă Ginola nu ar fi ratat centrarea aceea, Emo Kostadinov nu ar fi marcat golul succesului!”.

Înainte de meciul cu Argentina, antrenorul Lubo Penev mi-a dat o fotografie cu Diego Maradona. Mi-a spus: „Uită-te bine la el, altfel s-ar putea să nu vă mai întâlniți pe teren mai târziu” Nu ne-am văzut cu adevărat, dar din cauza pedepsei aplicate în urma testului antidoping pozitiv al lui Diego!

Speră că vor reveni în elită

Deși stadionul e departe de vremurile bune ale fotbalului din Burgas, meciul a fost o dovadă că locuitorii orașului de la malul Mării Negre sunt însetați de sport.

Mulți speră că în curând, cel puțin una dintre cele două echipe din oraș, Cernomoreț ori Neftohimik, va reveni în elită.

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