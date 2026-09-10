Produse fabricate în România traversează deja Atlanticul și ajung pe una dintre cele mai mari piețe ale lumii. În 2025, exporturile românești către Brazilia au depășit 240 de milioane de dolari, însă prezența companiilor noastre rămâne încă redusă raportat la dimensiunea unei țări cu peste 213 milioane de locuitori. Iar surpriza apare abia când vedem ce anume cumpără brazilienii din România.

România trimite la mii de kilometri distanță motoare, piese auto, rulmenți, utilaje și echipamente electrice, iar una dintre piețele unde aceste produse ajung deja este Brazilia. În 2025, exporturile românești către cea mai mare economie din America Latină au ajuns la aproximativ 240,77 milioane de dolari, potrivit datelor UN Comtrade preluate de Trading Economics. Este o piață uriașă, cu peste 213 milioane de locuitori, dar care rămâne încă puțin explorată de firmele românești, deși produsele fabricate în România au demonstrat deja că pot traversa Atlanticul și își pot găsi cumpărători, arată o analiză TVR Info.

România a vândut mărfuri de peste 240 de milioane de dolari în Brazilia

Cele mai importante exporturi românești către Brazilia sunt produse industriale. În anul 2025, categoria utilajelor și echipamentelor mecanice a însumat aproape 70 de milioane de dolari, iar vehiculele și componentele auto au ajuns la o valoare similară. Alte peste 40 de milioane de dolari au venit din echipamente electrice și electronice. Pe listă apar și produse din fier și oțel, cauciuc, materiale plastice și echipamente tehnice.

România exportă produse de peste 240 de milioane de dolari în Brazilia. Sursă foto: Captură foto Trading Economics Libertatea

România nu trimite, așadar, doar produse ieftine sau materii prime. Printre mărfurile care ajung în Brazilia se află produse rezultate din fabrici, inginerie și lanțuri industriale complexe.

Motoare și rulmenți românești ajung peste Atlantic

Cifrele devin și mai interesante când exporturile sunt desfăcute pe produse. Componentele pentru motoare cu ardere internă au reprezentat în 2025 exporturi de peste 23 de milioane de dolari. Pompele și compresoarele de aer sau gaze au adus alte aproximativ 17 milioane de dolari, iar rulmenții peste 8 milioane. România a vândut în Brazilia și motoare și generatoare electrice, pompe, valve, elemente de transmisie și diferite utilaje agricole și industriale.

Produsele fabricate aici au ajuns astfel pe o piață aflată la mii de kilometri distanță, într-o economie de peste zece ori mai populată decât România.

Brazilia este principalul partener al României din Mercosur

Brazilia are aproximativ 213,4 milioane de locuitori și este cea mai populată țară din America Latină. Are orașe uriașe, o industrie auto importantă, un sector aeronautic dezvoltat, agricultură la scară enormă și una dintre cele mai mari piețe de consum din regiune. São Paulo este principalul centru economic și industrial al țării, iar numai accesul la o mică parte dintr-o asemenea piață poate însemna volume importante pentru o companie. Cu toate acestea, pentru multe firme românești Brazilia rămâne o destinație aproape necunoscută.

România a exportat în 2025 în Brazilia mărfuri de 240,77 milioane de dolari, în principal mașini și echipamente mecanice, vehicule și componente auto, dar și echipamente electrice și electronice. Imagine generată cu Inteligența Artificială Libertatea

Relația comercială dintre cele două țări este însă mult mai consistentă decât pare. În 2024, schimburile comerciale dintre România și Brazilia au ajuns la aproximativ 858 de milioane de dolari, potrivit datelor prezentate de Consulatul Onorific al Braziliei în România. Brazilia este cel mai important partener comercial al României dintre statele Mercosur. Pentru o companie românească, intrarea pe piața braziliană poate deveni astfel și un prim pas către alte economii din America de Sud.

Ce cumpără România din Brazilia

Comerțul funcționează și în sens invers. Brazilia trimite în România produse agricole și materii prime, printre care cafea, semințe oleaginoase, tutun, furaje și produse ale industriei alimentare. Apar însă și produse mai puțin așteptate, inclusiv locomotive, material rulant și echipamente feroviare.

Relația comercială are astfel un profil interesant: România trimite în Brazilia în special produse industriale, iar Brazilia furnizează României numeroase produse agricole și materii prime, dar și anumite echipamente.

De ce nu încearcă mai multe firme românești

Primul obstacol este distanța. Pentru o companie din România este mult mai simplu să vândă în Germania, Italia sau Franța. Transportul este mai rapid, regulile pieței europene sunt cunoscute, iar relațiile comerciale sunt deja consolidate. Brazilia presupune transport peste Atlantic, costuri suplimentare, timpi mai mari de livrare și găsirea unor distribuitori locali.

La acestea se adaugă birocrația. Sistemul fiscal și administrativ brazilian este complex, iar o firmă străină trebuie să cunoască procedurile de import, taxele, certificările și regulile fiecărui sector. Și limba poate conta. Portugheza braziliană poate reprezenta o barieră pentru firmele obișnuite să lucreze aproape exclusiv în engleză. Un partener local, documentația în portugheză și o strategie adaptată pieței pot face însă diferența.

România nu trebuie să cucerească toată Brazilia

Dimensiunea țării poate părea intimidantă, dar tocmai aici se află și oportunitatea. O companie românească nu trebuie să vândă tuturor celor peste 213 milioane de brazilieni. Poate începe cu un singur oraș, un stat, o nișă sau un distribuitor. Brazilia nici nu este o piață uniformă. São Paulo are un profil puternic industrial și financiar, Rio de Janeiro are alte caracteristici, sudul țării este diferit de nord-est, iar regiunile amazoniene vin cu propriile provocări logistice. Pentru o firmă românească poate fi suficient să identifice locul și sectorul potrivit.