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Donald Trump promite că va da 5.000 de dolari fiecărui cetățean dacă republicanii câștigă alegerile din SUA

Dora Constantinovici
Dora Constantinovici
Web Editor
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Donald Trump promite că va da 5.000 de dolari fiecărui cetățean dacă republicanii câștigă alegerile din SUA
9 septembrie 2026, Dallas, Texas, SUA: Președintele SUA, Donald Trump, arătă cu degetul și vorbește direct către publicul de la Convenția Republicană din 2026.
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Președintele SUA, Donald Trump, a promis fiecărui cetățean american adult câte 5.000 de dolari în cazul în care Partidul Republican va reuși să păstreze controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului în alegerile de la jumătatea mandatului.

Cuprins:

Câți bani din bugetul statului ar sacrifica Trump

Propunerea lui Trump, care ar costa bugetul Statelor Unite peste un trilion de dolari, a ridicat imediat întrebări legate de etică și fezabilitate.

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„Dacă republicanii câștigă, câștigați și voi alături de noi, și primiți 5.000 de dolari”, a declarat Trump în fața unei mulțimi entuziasmate.

Totodată, el le-a cerut alegătorilor să „se prefacă că sunt pe buletinul de vot”, în ciuda faptului că popularitatea sa printre americani este la un nivel record de scăzut, de aproximativ 38%.

Fostul președinte a prezentat, fără dovezi, bilanțul mandatului său ca fiind „cei mai de succes doi ani, financiar și din toate punctele de vedere, din istoria președinției”.

O mare parte din discursul său s-a concentrat pe avertismente legate de consecințele unei eventuale victorii a democraților în alegerile din noiembrie.

Atmosferă tensionată printre republicani

Deși convenția republicană de la jumătatea mandatului – o premieră pentru GOP – a fost văzută ca o încercare de a mobiliza electoratul, mulți candidați republicani au ales să nu participe.

Potrivit The Guardian, primele momente ale evenimentului au fost marcate de o atmosferă lipsită de entuziasm, cu scaune goale vizibile în timpul discursului lui Trump.

Cu toate acestea, fostul președinte a declarat în mod eronat că sala era „arhiplină”. „Nu doar că este plin, dar mai sunt oameni care stau și afară”, a susținut el, contrar observațiilor reporterilor prezenți la fața locului.

Trump a atacat democrații

Trump a atacat în mod repetat Partidul Democrat, numindu-i pe membrii acestuia „radicali” și avertizând asupra unor presupuse pericole, precum pierderea granițelor, a reducerilor de taxe și a securității, în cazul unui succes al adversarilor săi politici. „Țara noastră trece prin iad – vom trece din nou prin iad, exact ca acum doi ani”, a spus Trump.

În ceea ce privește politica externă, Trump a făcut referire la războiul din Iran, susținând că Teheranul este „la două, poate trei săptămâni distanță de obținerea unei arme nucleare”. Totodată, el a recunoscut impactul negativ al creșterii prețurilor la petrol, afirmând că a luat decizia de a începe conflictul pentru a susține economia.

„Egoul fragil” al unui președinte

Ken Martin, președintele Comitetului Național Democrat, a criticat convenția republicană, numind-o „un spectacol bizar” organizat pentru a satisface „egoul fragil” al președintelui. „Această seară doar a confirmat că președintele este un eșec politic care își duce partidul spre înfrângere”, a declarat Martin.

Pe lângă Trump, pe scenă au urcat și alte nume proeminente din Partidul Republican, precum Byron Donalds, candidat la guvernarea Floridei, și foștii secretari de cabinet Mehmet Oz și Scott Bessent. Spectacolul a inclus și momente de divertisment, cum ar fi prezența luptătorilor de UFC Bo Nickal și Justin The Highlight Gaethje, care au fost invitați să-l prezinte pe fostul președinte.

Trump este așteptat să revină pe scenă joi seară, promițând un discurs mai scurt. „V-am oferit deja mult material”, a spus el, înainte de a încheia discursul de miercuri cu un ultim apel către alegători: „Vă rog să vă prefaceți că sunt în cursă.”

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Tags: SUA (Statele Unite ale Americii) Donald Trump
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