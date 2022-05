În seara de 24 mai, la „Survivor”, după confruntări, concurenții au ajuns în consiliu și au fost nevoiți să facă din nou propuneri pentru eliminare. Elena Chiriac și Alex Delea au fost primii nominalizați, iar Ionuț Popa, care a avut colanul de imunitate, a ales-o pe Oana Ciocan.

Ea a fost și concurenta care a părăsit emisiunea aseară, a primit cele mai puține voturi. Concursul din Republica Dominicană a ajuns la sfârșit pentru ea. Imediat după ce Daniel Pavel, prezentatorul competiției, a anunțat-o că ea pleacă acasă, Oana a făcut declarații. Nu a vărsat nicio lacrimă, e mândră de ea și de tot parcursul ei la „Survivor”.

„Domnul Dan, mă doare inima. Am crezut în șansa mea. Am luptat, deși mi-a fost greu. Sunt atât de mândră că am ajuns până aici, deși nu credeam. Nu pot să plâng. Sunt recunoscătoare, m-am maturizat”, a fost prima reacție a Oanei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

În competiție au mai rămas doar cinci concureți. Este vorba despre Ionuț Popa, Elena Chiriac, Alex Delea, Blaze și Alex Nedelcu. Duminică, alt concurent va fi eliminat.

Cine e Oana Ciocan de la „Survivor România” 2022

Oana Ciocan a intrat în competiția „Survivor România” 2022 în luna februarie și a făcut parte prima dată din echipa Războinicilor și apoi din echipa Tigrilor.

Are 24 de ani și declara că este liber profesionist. „Am venit la Survivor pentru că este genul meu de competiție. Îmi place să lupt, îmi place să câștig. Am venit să mă bucur de fiecare moment. Este ceva senzațional. Este un show plin de adrenalină și îmi doream cu nerăbdare să ajung aici. Am venit să mă bucur de tot ce înseamnă Survivor”, a declarat Oana Ciocan la intrarea în concurs.

GSP.RO A înșelat-o vreme de 16 ani cu Vica Blochina, dar îi stă alături de peste 30 de ani. Cum arata soția lui Victor Pițurcă

Playtech.ro ȘOC! Cât costă un show EROTIC cu Daniela Crudu! Sumele sunt HALUCINANTE

Observatornews.ro O comună mică din România va deveni polul nuclear al Europei, însă localnicii nu ştiu nimic. "Ce construieşte?"

HOROSCOP Horoscop 25 mai 2022. Săgetătorii își vor regăsi curajul de a privi realitatea în față și de a acționa conform noilor observații

Știrileprotv.ro Tânărul care s-a prăbușit cu parașuta încurcată era elev al Aeroclubului din Târgu Mureș. A căzut de la peste 1.000 de metri

Orangesport.ro ŞOC în Capitală! Marea vedetă a murit după ce a căzut misterios de la balcon: primele informaţii

PUBLICITATE Sânziana Negru: „Asta înseamnă timeless – reinterpretare.”