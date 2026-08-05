Din câte se pare, acum soția lui Viorel Lis trece din nou printr-o perioadă deloc plăcută: Oana Lis a scris pe Facebook că mai are doar 15 lei pe care și i-a rugat pe prietenii ei virtuali să îi ofere sfaturi de alimente pe care le-ar putea cumpăra cu această sumă de bani.

„Am doar 15 lei pe Revolut… Ce naibii să iau și eu de mâncare să-mi ajungă pentru mâine de dimineață și pentru mine și Viorel?”, a scris Oana Lis pe internet. Totodată, ea a întrebat și unde este mai ieftin să meargă pentru a face cumpărături: la Lidl sau la Kaufland?

„Nu trebuie să vă fie rușine că nu vă ajung banii. Și nouă ni se întâmplă. Important este că sunteți o familie cinstită, unită. Încercați să luați niște castraveți, roșii, ouă și faceți o omletă repede”, „Dacă vrei, poți lua pateu, pâine…”, „Omletă cu legume la cuptor! Șase ouă, îți ajunge și de pâine și de salată. În plus mănânci sănătos. Îți ajunge și de un iaurt” și „Un kilogram de cartofi, din care poți face un piure, patru ouă, pe care le poți face ochiuri sau omletă, și un kilogram de roșii” au fost reacțiile unora dintre internauți.

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Oana Lis a dezvăluit și ce dietă are Viorel Lis, dar și de ce au rămas fără bani. „Se mai întâmplă… Abia mâine luăm pensia” și „Viorel mănâncă de diabetici… Și eu cam orice…”, a mai spus ea în mediul online.

Așa cum era de așteptat, ținând cont de hate-ul uriaș din mediul online în zilele noastre, Oana Lis a fost și pusă la zid de unii internauți.

„Eu îți recomand să te angajezi. Și nu o zic cu răutate” și „Du-te la muncă, nu sta pe pensia lui Viorel” sunt doar două dintre comentariile răutăcioase. Oana Lis nu a stat prea mult pe gânduri și le-a răspuns acestora. „Și cine stă cu Viorel?” și „Dar chiar muncesc acum” a scris soția lui Viorel Lis în secțiunea de comentarii.

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