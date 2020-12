Oana Roman a dezvăluit că a avut aventuri de o noapte. Declarația care a luat prin surprindere pe toată lumea

De data asta, soția lui Marius Elisei a recunoscut că a avut aventuri de o noapte, spre surprinderea internauților, care nu se așteptau ca aceasta să fie așa deschisă.

„E cineva care nu a avut măcar o dată o aventură de o noapte? Cred că cu toții am avut, nu cred că există cineva care nu a avut sau foarte puțini.

Da, normal că am avut și eu, ca toată lumea”, a spus Oana Roman pe pagina sa de Instagram atunci când i s-a pus întrebarea legată de viața personală.

A câștigat procesul împotriva statului român

Zilele trecute, vedeta a anunțat că a câștigat procesul cu statul român, după patru ani.

„Am câștigat procesul despre contestarea testamentului. Am câștigat definitiv. Este o victorie importantă pentru noi. Noi câștigasem pe fond și este o sentință definitivă.

Am câștigat procesul care era total nejustificat. Și mă bucur că, după atât de mulți ani, am reușit să învingem. Era legat de o moștenire pe care ei au încercat să o conteste. A durat aproape patru ani.

Nu am apucat să o anunț pe mama. Măcar atât am reușit să câștigăm și noi. Un mare merit îl are avocata noastră care s-a implicat. Deocamdată nu ne-am gândit ce facem cu casa!”, a spus Oana Roman la Antena Stars

