Oana Roman a slăbit 20 de kilograme și s-a transformat total. Secretele din dieta vedetei. „Am primit foarte multe mesaje”

Oana a făcut un videoclip în care le-a explicat fanilor că a ținut dieta intermitent fasting sau postul intermitent, și că a apelat la proceduri de remodelare corporală.

„Transformare realizată într-un an. Nu o lună, 2, 3. Fără operație, fără editare la poze. Doar cu proceduri de remodelare corporală(…) , DIETA INTERMITENT FASTING SAU POST INTERMITENT ȘI CEAI (n.r. – de slăbit).

Toate împreună rezultat: minus 20 de kilograme, minus 14 cm în talie și șolduri”, a dezvăluit Oana pe Instagram, alături de un colaj cu poze cu ea înainte și după dietă.

„Dragii mei, zilele acestea am primit foarte multe mesaje din partea voastră, toate cu aceeași întrebare: Cum ai slăbit? Ei bine, eu v-am tot explicat de-a lungul acestor luni cum am reușit să slăbesc.

Unii dintre voi sunteți ușor sceptici în legătură cu acest subiect și mă tot întrebați în continuare cum am slăbit. Nu mi-am făcut operație de micșorare a stomacului pentru că eu nu am voie să mă ating de zona aceea deoarece am o operație foarte, foarte complicată la nivelul abdomenului și nu am voie să fac așa ceva.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Am reușit să slăbesc cu două lucruri: țin un fel de dietă pe care mi-am inventat-o singură în sensul în care mănânc din toate, dar foarte, foarte puțin.

Practic, mănânc un fruct sau o jumătate de covrig dimineața, la prânz mănânc o ciorbă, o supă sau o friptură și seara, în general, nu prea mai mănânc nimic. În același timp, fac acele proceduri de remodelare corporală”, a povestit Oana Roman pe Instagram.

