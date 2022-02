Oana Roman este în showbiz de foarte mulți ani și nu s-a ferit niciodată să își spună părerea despre cei din jurul ei. Invitată la podcastul „Fără filtre” găzduit de Alina Ionescu, vedeta a vorbit despre diferitele domenii în care activează. Alina Ceușan, una dintre cele mai cunoscute femei din online în România și fosta concurentă la „Asia Express”, a fost luată în vizor de fiica lui Petre Roman.

Vedeta a spus că o apreciază pentru munca pe care o depune, însă a avut și câteva critici la adresa ei. „Alina Ceușan…nu îmi place la ea că o ține în zona ei, numai în engleză. Eu nu cred că este ok. În rest, are cele mai frumoase videouri, absolut senzaționale!”, a declarat Oana, relatează Click!.

„Câștig foarte bine din Instagram, deși am prețuri mai mici decât alții”

Pe lângă proiectele pe care le-a avut în televiziune și magazinul online cu haine pe care îl deține împreună cu Marius Elisei, Oana Roman mai face bani și din campaniile publicitare. Fiica lui Petre Roman a recunoscut că ea câștigă destul de bine din Instagram, iar prețurile sale sunt mult mai mici decât alți influenceri.

„Eu nu lucrez cu nicio agenție, nu am impresar, brandurile care vor să lucreze cu mine îmi scriu pe Instagram și îmi scriu mesaj sau îmi dau mail. Eu nu vreau să am un manager care să îmi dicteze mie ce să fac. Sunt foarte împăcată, am ajuns să câștig foarte bine din Instagram, deși am prețuri mai mici decât alții. Am venituri nu din multe contracte, dar din contracte care au devenit constant. Nu trăiesc doar din Instagram, dar Instagramul a devenit o sursă importantă de venit pentru mine”, a povestit Oana Roman în cadrul podcastului.

Partenera lui Marius Elisei a mărturisit că ea nu își mai face planuri, ci preferă să lase se întâmple lucrurile de la sine.„Trebuie să trăim pentru ziua de astăzi, mâine, poimâine și să ne asumăm și greșelile. Toată lumea mă întreabă ce planuri îmi fac și eu le spun că nu îmi fac planuri, pentru că întotdeauna Dumnezeu, destinul a făcut pentru mine exact ce trebuie, total independent de orice plan mi-am făcut eu”, a mai povestit Oana Roman.

