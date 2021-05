Pe 1 mai 2014, Oana Roman a suferit o intervenție chirurgicală. Fiica ei avea doar două luni pe atunci. Vedeta a povestit acum prin ce a trecut cu ani în urmă și cum medicii au salvat-o.

„Din 2014, ziua de 1 mai are pentru mine o semnificație aparte. Este ziua în care m-am născut a doua oară… pe 1 Mai 2014 , Isa avea 2 luni jumate și în loc să fiu cu ea acasă, eu mă pregăteam să intru într-o operație extrem de dificilă care avea să dureze peste 8 ore, o operație care mi-a salvat viața.

Eram în pragul de muri din cauza unor complicații post cezariană, netratate la timp și corespunzător de doctorul care efectuase cezariana. A fost cea mai mare cumpănă a vieții mele. Am reușit să ies din ea cu ajutorul lui Dumnezeu care a trimis să mă vindece: mâinile de aur ale doctorului Gabriel Mitulescu alături de echipa sa.

Toți împreună au reușit să mă facă bine. Am știut atunci că am niște îngeri păzitori foarte puternici. Am știut atunci că puterea lui Dumnezeu este infinită, am simțit asta în modul cel mai concret. Am stat 5 zile la reanimare uitându-mă la un perete alb și am avut timp să mă gândesc. Mi-am dat seama că viață mea e în mâinile Lui și el a știut pe cine să trimită că să mă salveze.”, a transmis vedeta pe rețelele de socializare.

Chiar dacă a divorțat de Marius Elisei, Oana Roman dezvăluie acum cât de mult a ajutat-o fostul soț în acea perioadă.

„Trebuia să mă vindec pentru a-mi putea crește copilul și am reușit. Eu și doctorii am luptat. Marius m-a păzit . Asistentele m-au îngrijit, El a fost acolo. Sunt recunoscătoare. Atunci, pe 1 Mai 2014, m-am născut din nou.”, a mai transmis aceasta.

