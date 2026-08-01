„Cetăţenii americani aflaţi în regiune ar trebui să ia în considerare plecarea sau să fie pregătiţi să plece în cazul unei escaladări”, se arată într-o alertă de securitate publicate de către misiunile diplomatice americane din Amman (Iordania), Ierusalim (Israel) şi Bagdad (Irak).

Misiunile diplomatice îi îndeamnă pe cetăţenii americani să verifice informaţiile referitoare la zboruri şi să respecte instrucţiunile de securitate ale autorităţilor locale.

„Cetăţenii americani aflaţi în prezent în Orientul Mijlociu trebuie să dea dovadă de prudenţă şi de o vigilenţă sporită şi să se pregătească pentru eventuale anulări de zboruri, închideri periodice ale spaţiului aerian şi posibile perturbări ale deplasărilor”, precizează alerta de securitate.

În Iordania, cetăţenii americani au fost îndemnaţi să evite bazele militare ale SUA, care au fost recent luate la țintă cu rachete iraniene. În Israel, li s-a recomandat să identifice cel mai apropiat adăpost antiaerian.

„Regimul iranian este imprevizibil, aşa cum au demonstrat recentele sale decizii de a ataca zone din regiune fără avertisment şi fără provocare, precum şi de a-şi extinde atacurile asupra unor zone care nu fuseseră vizate anterior”, cum ar fi Egiptul, transmite Ambasada SUA la Ierusalim.

Miercuri, o navă de transport de gaze aparţinând unei companii americane a fost lovită de o dronă în timp ce era ancorată într-un port egiptean. Egiptul a deschis o anchetă, dar, până în prezent, nu a formulat acuzații.

De cealaltă parte, armata iraniană a amenințat din nou: „Orice ţară care serveşte drept scut defensiv pentru America criminală şi agresivă va fi înghiţită de flăcările războiului”.

În această săptămână, Iranul şi Statele Unite au reluat ostilitățile după câteva zile de acalmie.

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