Armata rusă a lansat 376 de rachete împotriva Ucrainei în cursul lunii trecute, adică mai mult decât dublul numărului de rachete utilizate în iunie.

Majoritatea atacurilor cu rachete au vizat Kievul, oraș pe care regimul de la Moscova a amenințat să-l ţintească „sistematic” în urma intensificării loviturilor ucrainene asupra unor obiective militare și strategice din teritoriul rus.

Rusia a efectuat mai multe atacuri masive în cursul lunii iulie, cel mai sângeros având loc în noaptea de 2 spre 3 iulie, soldat cu 32 de civili morți.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, Kievul a fost lovit din nou cu rachete – atacuri soldate cu cel puțin zece morți.

Armata rusă a lansat, de asemenea, 4.956 de drone de atac asupra Ucrainei în cursul lunii iulie, cu 14% mai puţine decât în iunie.

Ucraina interceptează majoritatea dronelor utilizate de Rusia, dar se confruntă cu dificultăți în interceptarea rachetelor și solicită interceptoare pentru sistemul antiaerian Patriot pentru a face față acestei situații.

Donald Trump a declarat iniţial că va autoriza Ucraina să producă interceptoare pentru Patriot, dar acum susține că „nu este sigur” de acest lucru.

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