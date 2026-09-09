Obiectele lui Silviu Prigoană au ajuns la târgul de vechituri din Vitan. Imagini cu lucrurile personale ale regretatului om de afaceri

Imagini surprinzătoare au apărut în spațiul public la aproape doi ani de la moartea fulgerătoare a lui Silviu Prigoană. Obiecte care i-au aparținut regretatului om de afaceri au ajuns într-un târg de vechituri din Capitală.

Milioanele de euro, afacerile din industria salucrității, imobiliare și posturile de televiziune fondate de-a lungul vieții nu au putut împiedica un deznodământ trist pentru o parte din lucrurile de suflet ale fostului om de afaceri, stins din viață pe 12 noiembrie 2024.

Fotografiile au fost realizate în urmă cu două săptămâni de un martor în Târgul Vitan și ulterior distribuite pe rețelele de socializare de Eugen Ștefan Chiriac. Printre obiectele surprinse se numără și o fotografie rară din copilăria lui Silviu Prigoană. În plus, în târg au fost văzute documente vechi despre acțiunile pe care regretatul om de afaceri le-ar fi deținut în domeniul radioului.

Postarea care însoțește imaginile scoate în evidență un contrast izbitor între averea lăsată în urmă de fondatorul Realitatea TV și modul în care au fost tratate unele dintre amintirile sale de către familie.

„Că tot vă povesteam de domn Prigoană… strânge omul ca furnica, când moare nu ia cu el nimica. Am și dovada că acțiunile de la radio i-au aparținut. Decât iubit doar pentru bani, mai bine înjurat de toți. Pozele, de la franțuzescu’ pose, sunt făcute de prietenul meu Florin Bondrila la Vitan acum 2 saptamani. Le-a lăsat vile, hoteluri, bani pentru 3 generații și nu s-a găsit o magazie curată unde să pună astea. Cred că Prigoană și-a dorit să fie iubit și fix de asta n-a avut parte. Trist. În prima poză, Silviu Prigoană copil”, a scris Eugen Ștefan Chiriac în mediul online.

Apariția acestor obiecte la Târgul Vitan reaprinde discuțiile din jurul moștenirii lăsate de fostul om de afaceri și aduce din nou în prim-plan tensiunile din familie. După decesul neașteptat din toamna anului 2024, cei patru fii ai săi — Honorius și Silvius din prima căsătorie, respectiv Maximus și Eduard din mariajul cu Adriana Bahmuțeanu — au trecut prin perioade extrem de tulburi.