Marian Godină, considerat drept unul dintre cei mai mediatizați polițiști din România, și-a dat demisia în această vară de la job, însă continuă să fie o persoană foarte vocală în mediul online.

Chiar și când lucra în Poliție, Marian Godină era influencer și apărea inclusiv în cadrul unor show-uri TV precum „iUmor”, „La bine și la roast” sau „Survivor România”, iar din această cauză, multă lume îl punea la zid.

În urmă cu doar câteva ore, fostul polițist s-a viralizat din nou în mediul online, după ce a postat pe Facebook mai multe fotografii realizate când mergea prin Brașov.

„Oare câtă minte îți trebuie ca să pui acele pavele de beton acolo? Pe lângă întrebarea ce poți face cu pavele de beton pe un acoperiș? Clădirea e o sală de sport din Brașov frecventată de copii și chiar acum oamenii trec liniștiți pe acolo. Am sunat între timp la Poliția Locală”, a scris Marian Godină în dreptul fotografiilor de pe internet.

Postarea fostului concurent de la „Survivor România” a primit zeci de comentarii în doar câteva ore, dar și sute de aprecieri.

Pe lângă reacțiile glumețe pe care le-au avut internauții au existat și persoane care au oferit explicații logice la ceea ce a văzut Marian Godină.

„Blocurile sau pavelele de beton sunt folosite frecvent pe acoperiș ca balast pentru antene, panouri solare și alte sisteme de fixare care nu necesită penetrarea acoperișului. Problema nu este că Dorel le-a folosit ca balast... problema este unde le-a lăsat! La marginea acoperișului, unde, evident, «nu le ia vântul», pentru că sunt grele. Dar oare s-a verificat și greutatea maximă admisă pe metru pătrat? Pentru că greutatea unui bloc nu este problema principală, problema poate fi concentrarea mai multor sute de kilograme într-o anumită zonă a acoperișului.

Și încă ceva: astfel de materiale nu ar trebui lăsate chiar lângă marginea acoperișului. În cazul unei deplasări accidentale, pot deveni un pericol serios pentru oamenii aflați jos. Pe scurt: nu tot ce stă pe acoperiș și e greu este și sigur. Un pic de planificare și o verificare structurală înainte nu strică nimănui”, a spus unul dintre fanii lui Marian Godină.