O femeie a cumpărat o peșteră cu 70.000 de euro și apoi s-a mutat în ea. Câți bani plătește pe utilități în fiecare lună

După o despărțire dureroasă, o femeie a decis să își schimbe radical viața și să plece din țara natală. Ea a cumpărat o peșteră cu 70.000 de euro, pe care a amenajat-o și mai apoi s-a mutat în ea. Deși decizia pare desprinsă dintr-un scenariu neobișnuit, noul stil de viață vine la pachet cu o serie de cheltuieli foarte mici. Femeie plătește facturi pentru electricitate și apă în fiecare lună, dar costurile sunt reduse.

Femeia a cumpărat peștera cu 70.000 de euro și a amenajat-o ca pe o casă

Shalise Barnes și-a dorit să renunțe la o casă tradițională și să înceapă o nouă viața, departe de agitația cotidiană. Înainte să facă această alegere, femeia a trecut și printr-o despărțire dureroasă de fostul iubit, acesta fiind practic momentul perfect pentru o schimbare.

Designer de interior, Shalise a mers în Sicilia să vadă o casă veche, construită chiar la intrarea într-o peșteră. Femeia s-a îndrăgostit pe loc de proprietate și a plătit 70.000 de euro ca să cumpere peștera și apoi s-a mutat în ea, relatează Daily Mail. Treptat, a transformat-o într-o adevărată casă, dotată cu mobilier luxos și piese unice.

„M-am mutat în peștera mea din Sicilia de trei săptămâni. Așa cum se poate vedea, pentru unii este doar o peșteră, dar pentru mine aceasta este întreaga mea sufragerie”, spune tânăra la începutul unui videoclip postat pe Instagram, în care prezintă casa din peșteră.

Cât plătește femeia la facturile pentru utilități

După ce s-a mutat în peșteră, femeia a reușit să facă economii. Facturile la utilități au scăzut mult și plătește aproximativ 118 de euro. Această sumă acoperă necesarul de energie și servicii de bază, fiind o fracțiune din costurile pe care le presupune întreținerea unei locuințe standard din mediul urban.

Structura naturală a peșterii oferă o izolație termică excelentă, menținând o temperatură relativ constantă atât în timpul verii, cât și în sezonul rece.

Femeia s-a ocupat de amenajarea peșterii în doar câteva săptămâni

Tânăra a cumpărat casa din peșteră la mijlocul verii 2026 și a amenajat-o în câteva săptămâni. Shalise a păstrat unele dintre elementele originale din casă, cum ar fi blatul din lemn improvizat din bucătărie.

Dormitorul este construit ca un întreg etaj la intrare, așa că a adăugat mai multe draperii care să separe zona, pentru un strop de intimitate.

„Bucătăria este un loc super și am păstrat elementele originale din lemn. Pentru că vorbim de o casă construită într-o peșteră, dormitorul meu este la etaj, așa că am adăugat mai multe draperii pentru intimitate. Momentan am un dulap temporar, un pat și un balcon pe care am așezat două scaune”, a explicat Shalise Barnes, într-un videoclip postat pe Instagram.

Păianjenii și scorpionii sunt principalul dezavantaj al vieții în peșteră

Deși din punct de vedere financiar decizia sa s-a dovedit extrem de avantajoasă, viața într-un mediu săpat direct în stâncă vine cu inconveniente majore. Principalul dezavantaj invocat de Shalise este prezența neîntreruptă a insectelor și a arahnidelor. Femeia spune că păianjenii și scorpionii sunt principalul dezavantaj al vieții în peșteră.

Aceștia se pot strecura repede prin crăpăturile din stânci așa că Shalise trebuie să fie în permanență atentă. Totodată, ea trebuie să verifice colțurile casei, hainele și așternuturile pentru a evita incidentele neplăcute.

Cu toate acestea, proprietara susține că s-a adaptat acestui stil de viață și că liniștea, intimitatea și costurile reduse de trai depășesc minusurile legate de fauna locală.