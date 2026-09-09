Pentru a alege ouăle corect în magazin, verificați să nu fie crăpate și evitați ouăle cu fisuri sau scurgeri. Acestea pot reprezenta un risc crescut de contaminare bacteriană, inclusiv cu Salmonella, avertizează TSN.

Este o întrebare importantă, mai ales că integritatea cojii joacă un rol esențial în siguranța alimentară.

Ouăle cu coaja crăpată sau urme de scurgeri ar trebui evitate cu orice preț.

De ce nu trebuie să cumperi ouă cu coaja crăpată

Coaja oului nu este doar o simplă protecție, ci un scut natural împotriva bacteriilor. Când aceasta este deteriorată, riscul de contaminare a conținutului crește considerabil.

„Chiar și o crăpătură mică poate deveni o poartă de intrare pentru microbi”, avertizează experții.

Un semn îngrijorător este apariția scurgerilor de albuș sau gălbenuș în ambalaj. Acestea pot contamina nu doar celelalte ouă, ci și suprafețele frigiderului sau ale bucătăriei, crescând riscul de boli cauzate de bacterii periculoase precum Salmonella.

Este esențial să nu neglijăm aceste semne, chiar dacă ouăle par intacte la prima vedere.

Ouăle lipite de ambalaj: un alt semnal de alarmă

Nu toate defectele cojii sunt vizibile imediat. Uneori, crăpăturile pot fi ascunse în partea de jos a oului, iar conținutul scurs poate rămâne lipit de carton.

Un simplu test: înainte de a pune cutia în coș, mișcați ușor ouăle în compartimentele lor. Dacă vreun ou este lipit sau observați urme uscate de albuș, mai bine alegeți alt pachet.

Crăpăturile și riscul de contaminare cu Salmonella

Deși o coajă crăpată nu înseamnă automat contaminare cu bacterii, aceasta crește riscul de infectare.

Bacteriile pot pătrunde și prin coji intacte, însă fisurile sporesc pericolul. Soluția este simplă: optați întotdeauna pentru ouă fără defecte vizibile și fără urme de scurgeri.

Cum să alegi ouăle în supermarket

Selectarea corectă a ouălor nu durează mai mult de câteva secunde. Deschideți cutia, inspectați coaja pentru eventualele crăpături sau zone sparte și verificați dacă ambalajul prezintă urme de umezeală sau scurgeri uscate.

Asigurați-vă că ouăle sunt curate, fără mirosuri neplăcute, și că termenul de valabilitate este în regulă.

„Această practică simplă vă poate ajuta să evitați plata pentru ouă deja deteriorate și să reduceți riscul de a introduce bacterii periculoase în bucătăria dumneavoastră”, recomandă specialiștii.

Sfaturi pentru utilizarea și păstrarea ouălor

După cumpărare, depozitați ouăle în frigider și respectați regulile de igienă în bucătărie. Dacă un ou crud se sparge pe suprafețe sau pe mâini, curățați-le bine pentru a evita răspândirea bacteriilor.