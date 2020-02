De Simona David,

În urmă cu o săptămână Bloom a postat pe Instagram o fotografie în care îşi prezenta cu mândrie tatuajul de pe antebraţ – numele fiului său de 9 ani, Flynn, scris în codul Morse, alături de data şi ora naşterii, 09:03 AM, 6 ianuarie 2011.

Un fan cunoscător al limbajului Morse i-a atras atenția asupra greșelii: lipsea un punct din interpretarea numelui lui Flynn, care devenea astfel „Frynn”, potrivit Agerpres.

„În sfârşit am pus punctul unde trebuie! Nu ştiu cum este posibil să faci o asemenea greşeală”, conform unui nou mesaj postat de actor pe Instagram, însoţit de un emoji pentru a arăta că s-a amuzat pe seama acestei erori.

Starul din „Lord of the Rings” şi-a mai prezentat şi un al doilea tatuaj cu numele câinelui său, Sidi, care a murit în 2016, adăugând că „Din fericire am ştiut cum să scriu Sidi”.

Flynn este copilul lui Orlando Bloom din relaţia cu fosta sa soţie, Miranda Kerr. Începând din 2016, starul britanic are o relaţie cu vedeta pop americană Katy Perry şi cei doi s-au logodit anul trecut.

Citeşte şi:

Doi elevi au dat foc cataloagelor școlare pentru că luaseră note mici

UPDATE | Alertă cu bombă, la Veranda Mall în Capitală. SRI a anunțat că alarma a fost falsă

Ministerul Sănătății recomandă Parlamentului să nu interzică reclamele la țigări. Ce motiv invocă

GSP.RO Cristi Bud, despre moartea fiului său de doar 5 zile: "E posibil să fi scăpat copilul". Cand a cerut înregistrările de pe camere a primit un raspuns incredibil