„Eu pot doar să le sugerez ce să facă. Nu pot să îi oblig cu nimic. Andrew, fiind născut în Anglia, i-am sugerat să facă studiile acolo. Nu a vrut. A preferat România. Eu doar i-am arătat nişte poteci, nişte posibilităţi, el a ales. Mi-a spus de multe ori să am încredere în el, că ştie foarte bine ce face. Gloria, în schimb, o să alineze naţiuni întregi. Este puternică, înţeleaptă şi nu o poţi manipula sub nicio formă. Are o forţă interioară, care pe mine m-a copleşit”, i-a spus Ozana, lui Mihai Morar, la „Răi, da buni”.

La o zi după ce fiul ei a absolvit liceul, Ozana Barabancea a transmis un nou mesaj pe contul de socializare, în care își exprimă iubirea totală pentru cei doi copii. Artista a avut un mesaj important pentru Andrew, la final de clasa a 12-a.

