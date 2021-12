Are o relație foarte bună cu cei doi copii ai săi și este atentă la nevoile lor, însă are mare grijă atunci când aceștia cer ceva. Ozana Barabancea a fost invitată în cadrul unei emisiuni TV, unde a mărturisit că fiica sa are o dorință de 10 ani, să cumpere un anumit lucru, iar ea nu o lasă de teama consecințelor care ar putea apărea în urma acestei achiziții.

„Ieri am negociat cu fiica mea și ea a pierdut. N-am să-i cumpăr ce vrea ea. Îmi cere treaba asta de zece ani. Vă dați seama ce mamă rea sunt că nu-i ofer ce își dorește ea. Nu vreau să spun ce își dorește, dar clar nu. Îmi este foarte greu că o văd că suferă. Nu e vorba de valoare, e vorba de efectele adverse. Are 16 ani. Ce intervenție să fie? Nu vreau să par o mamă rea, dar nu sunt în stare să răspund consecințelor acestei achiziții”, a povestit Ozana Barabancea, în cadrul emisiunii „Showbiz report”.

Gloria, fiica vedetei, are 16 ani și calcă pe urmele mamei sale. Întrebată despre intervențiile estetice pentru fiica ei, artista a exclus din start această posibilitate. Ozana Barabancea își dorește foarte mult ca și cei doi copii ai săi, Gloria și Andrew, să aibă o carieră în muzică.

„Ei își doresc multe. Toate nevoile lor le-am satisfăcut pentru că e firesc să-i susțin. Să le fac partituri, să le dau instrumentele. De exemplu, o dată pe săptămână, la o oră târzie stau frumos, ca orice mamă, în mașină și o aștept pe Gloria să vină de la meditații”, a adăugat artista.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Ozana Barabancea, pe aceeași scenă cu fiica ei

Cei doi copii ai Ozanei Barabancea au moștenit pasiunea pentru muzică de la mama lor. Jurata de la „Te cunosc de undeva” a urcat pe aceeași scenă cu fiica ei, Gloria, ea fiind în rolul de dirijor, iar tânăra acompania orchestra la pian. Invitată într-o emisiune TV, vedeta a izbucnit în lacrimi în clipa în care a revăzut momentul de la spectacol.

Ozana Barabancea a mai bifat o bucurie în viața ei, iar în vara acestui an a susținut un recital alături de ambii copii, Andrew și Gloria. Artista a visat mult la aceste momente, iar visul ei a devenit realitate, motiv pentru care îi este recunoscătoare lui Dumnezeu.



PARTENERI - GSP.RO Bănel Nicoliță rupe tăcerea și dă primele explicații despre „fuga” în SUA: „M-a costat totul...

Playtech.ro BOMBĂ! Diana Șoșoacă a fost desființată! E HALUCINANT ce i s-a transmis

Observatornews.ro Noul certificat verde, obligatoriu la locul de muncă, este gata. Rafila: Se va lua o decizie politică

HOROSCOP Horoscop 16 decembrie 2021. Taurii vor avea ocazia să rezolve anumite probleme care le-au umbrit planurile

Știrileprotv.ro Șoșoacă: Dețin informații care ar putea distruge o parte din NATO și jumătate din Uniunea Europeană

Telekomsport Trădare de proporţii pentru Anamaria Prodan! Tânărul a recunoscut absolut totul

PUBLICITATE Tips & tricks! Editorii ELLE.ro te-nvață câteva secrete ca să-ți alegi haine cool