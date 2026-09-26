„Mormântul lui Iisus” din Japonia: legenda neobișnuită a satului îndepărtat care spune că Hristos a ajuns aici

Într-un colț liniștit din Japonia, un mic sat adăpostește o legendă care intrigă și fascinează vizitatorii din întreaga lume. La doar câțiva kilometri de lacul Towada, un simplu indicator albastru de pe șosea, inscripționat în limba engleză cu „Tomb of Christ” (n.r. - Mormântul lui Hristos), îi face pe mulți să oprească brusc mașina, curioși să descopere povestea din spatele său. Conform unei relatări publicate de CNN, locuitorii din satul Shingo susțin că acesta este locul unde Iisus Hristos și-ar fi petrecut ultimii ani din viață, după cum ar spune o legendă locală.

Ce spune legenda din satul japonez

Legenda din Shingo, care nu se regăsește în Biblie și nici nu a fost vreodată recunoscută de Biserica Catolică, sugerează că Iisus Hristos nu ar fi fost răstignit în Ierusalim, ci ar fi scăpat în Japonia. Aici, s-ar fi stabilit ca fermier, s-ar fi căsătorit, ar fi avut trei copii și ar fi trăit până la vârsta de 106 ani.

Această poveste își are originea în așa-numitele „Documente Takenouchi”, despre care se spune că ar fi fost redactate cu mii de ani în urmă și redescoperite în anii '30, după cum relatează sursa citată mai sus.

Deși autenticitatea acestor documente a fost intens contestată de-a lungul timpului, ele rămân esențiale pentru folclorul local. „Christos a vizitat Japonia de două ori”, a explicat Hidenobu Kadogishi, directorul Muzeului Tradiției Satului Christos, într-un interviu acordat pentru CNN.

Când a venit momentul răstignirii, documentele susțin că Isukiri, fratele mai mic al lui Iisus, a cărui existență nu este menționată în Biblie, i-ar fi luat locul pe cruce. După aceea, Iisus s-ar fi întors în Japonia, unde și-a trăit viața în liniște. După moarte, Iisus ar fi fost înmormântat în Shingo, cunoscut în trecut sub numele de Herai. În 1935, un lider religios pe nume Kiyomaro Takenouchi a declarat că ar fi descoperit presupusul mormânt al lui „Iesu Kirisuto”, ghidat de aceste documente misterioase, care, din păcate, au fost distruse în timpul celui de Al Doilea Război Mondial.

Astăzi, inima acestei povești este Parcul Christos din Shingo, unde două movile de pământ, înconjurate de garduri albe și marcate cu cruci de lemn, sunt considerate mormintele lui Iisus și ale fratelui său. „Mormântul lui Iisus a fost întotdeauna aici, dar nu exista nimic care să-l explice în mod corespunzător”, a declarat Kadogishi pentru CNN. Astfel, în 1996, a fost construit un muzeu în care sunt expuse copii ale Documentelor Takenouchi și alte artefacte legate de legendă.

În afară de muzeu, Shingo atrage atenția turiștilor și prin festivalul său anual, Kirisuto Matsuri, care are loc în prima duminică din iunie încă din anii '60. Evenimentul, descris de CNN drept un amestec de tribut sacru, sărbătoare comunitară și mister teologic, reunește localnici și vizitatori din întreaga lume.

Ceremonia începe cu rugăciuni rostite de un preot shintoist, urmate de dansuri tradiționale japoneze, inclusiv faimosul Nanyadoyara, executat în costume tradiționale. „Numărul participanților de anul acesta este mai mare decât cel din 2024”, a declarat primarul Kazutomo Sato pentru CNN. „Tot mai mulți tineri, inclusiv elevi de gimnaziu, se alătură dansului Nanyadoyara”.

Misterul care atrage sute de turiști

Deși povestea pare incredibilă și nu a fost niciodată recunoscută, verificarea veridicității sale nu este o prioritate nici măcar pentru localnici.

„Mormântul lui Hristos a fost aici de când se știe”, spune Koshi Nagano, un localnic de 26 de ani care a crescut cu această poveste. „Dacă cineva ar trebui să creadă în ea, aceia ar trebui să fie chiar sătenii”.

O atitudine similară este împărtășită și de oaspeții străini. Antonio Fernández, student la religie în Sendai, a declarat pentru sursa citată mai sus: „Legenda nu are sens, dar e interesant să vezi cum oamenii se adună aici pentru a se distra. Cred că acesta este secretul succesului festivalului”.

Pentru alții, cum ar fi Paulina Kralka din Polonia, evenimentul este „extraordinar” și oferă o perspectivă unică asupra culturii japoneze. „Dacă lăsăm deoparte aspectul religios, oamenii de aici au o conexiune specială cu această tradiție, iar asta e frumos”.

Ce spune un profesor de religie din Japonia

Profesorul Ryosuke Okamoto, care predă teologie și turism la Universitatea Hokkaido, a vizitat mormântul acum un deceniu și a remarcat calmul locului.

„Nu este un parc tematic mare, precum Disneyland, și nu se simte ca o glumă. Legenda nu supraviețuiește pentru că toți cred că este adevărată istoric. Ea trăiește pentru că oamenii prețuiesc locul, festivalul și legătura cu generațiile trecute”, a explicat acesta, potrivit sursei citate mai sus.

Festivalul, de altfel, nu este organizat de o biserică creștină și nu include elemente de cult creștin tradițional. „Ceremonia centrală este un ritual shintoist de comemorare realizat de un preot local”, explică Okamoto. În Japonia, unde se spune că există „opt milioane de zei”, povestea lui Hristos a fost integrată în tradițiile locale, fără a modifica însă doctrinele religioase existente.