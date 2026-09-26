O întâlnire la nivel de șefi de ministere de externe între Rusia și Germania a avut loc sâmbătă, la sediul ONU din New York, pentru prima dată de la declanșarea războiului la scară largă din Ucraina, la 24 februarie 2022, relatează AFP.

Întâlnirea dintre ministrul rus Serghei Lavrov și omologul său german Johann Wadephul a fost organizată într-un context de tensiuni sporite între Berlin și Moscova, mai ales după ce Germania a descoperit implicarea Rusiei în incidentul cu drone produs la îneputul lunii august pe aeroportul din Leipzig. De atunci, Germania și Rusia și-au închis reciproc consulatele.

Ministru de externe de mai bine de 22 de ani, Serghei Lavrov s-a întâlnit ultima dată cu un omolog german în ianuarie 2022, și anume cu Annalena Baerbock, cu mai puțin de o lună înainte de declanșarea agresiunii militare ruse directe împotriva Ucrainei.

Întâlnirea de sâmbătă s-a desfășurat cu ușile închise, dar situația din Ucraina a fost, fără îndoială, pe ordinea de zi, notează AFP.

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a susținut că întrevederea a avut loc la solicitarea părții germane, care ar fi cerut de asemenea ca discuția să nu fie înregistrată. Aceste declarații trebuie luate însă cu rezerve având în vedere tendințele regimului de la Moscova de a prezenta de regulă în mod distorsionat faptele.