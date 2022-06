„Pentru mine a fost groaznic. Am căzut psihic. Chiar dacă aveam prieteni lângă mine, mai vorbeam prin videocall, dar tot am căzut psihic. Mai ales că nici nu munceam. M-am îngrășat ca porcul, am pus vreo 10 kile – am scăpat totuși de ele -, a fost greu. Dar cel mai rău a fost la căpățână, mai ales când mă gândeam că nu o să mai fie mama, iar asta e greu de acceptat.

Seara unui burlac închis în casă, singur, arăta groaznic. Seara începea pe la ora 12, la prânz (râde, n. red.), nici măcar vinul nu mai mergea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Mă uitam la seriale, până a doua zi dimineața, ca să nu mor. Serialul Homeland m-a ținut în viață în perioada aia, e cel mai bun serial de spionaj și e și lung.

Nu făceam niciun fel de sport, dar îmi comandam pizza, burgeri, shaorma, clătite și alte lucruri din-astea „sănătoase” ca să nu înnebunesc. Dar înnebuneam, o luam razna până la sfârșitul zilei, zilnic, era foarte rău”, povestește Mihai Mitoșeru.

„Mi-am dat seama că am rămas singur, că până la urmă n-am copii, n-am familie, soție sau frați. Mi-am dat seama că am greșit că am rămas singur, că trebuia să fac ceva ca să nu rămân singur. Am trecut prin multe, am învățat multe, sper că nu o să mai greșesc în viitor”, a mai spus, pentru FANATIK, Mihai Mitoșeru.

GSP.RO Și-a pus o fustiță scurtă și s-a dus să-și surprindă soțul la hotel. Șocul de care a avut parte. Pe cine a găsit acolo

Playtech.ro Cine este fata pe care Irinel Columbeanu ar fi lăsat-o gravidă. Ce spune că s-a întâmplat între ei: „Am făcut și pe șezlong, în aer liber”

Observatornews.ro "Sper să nu fie bombe cu ceas!" Pericol ascuns pentru românii din blocurile mansardate. Un cuplu a dat 50.000 de euro pentru o "epavă"

HOROSCOP Horoscop 8 iunie 2022. Fecioarele ar putea avea impresia că partenerii cei mai de încredere sunt prea aspri cu aspirațiile lor

Știrileprotv.ro Caz uluitor: TOȚI bolnavii participanți la un studiu s-au vindecat complet de cancer: ”Este prima dată când s-a întâmplat asta în istoria cancerului”. Despre ce medicament este vorba

Orangesport.ro FOTO-ULUITOR! Un colonel din Armata Română s-a speriat zdravăn de o petardă şi a devenit viral pe net

PUBLICITATE Scurtă analiză a sistemului medical privat din România

PUBLICITATE Maurice Munteanu, live despre tendințele verii și cum să le interpretezi în stilul tău