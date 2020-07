Paula Seling are 41 de ani și arată mai bine ca niciodată. Artista a dezvăluit secretul ei. Soțul o susține. „Mâncăm doar plante”

Sunt deja mai bine de 10 ani de când artista a renunțat la carne, cu excepția peștelui și a fructelor de mare, iar rezultatele nu s-au lăsat așteptate.

„Neavând totuși o dietă omnivoră cred că am anumite carențe, ceea ce nu e neapărat un lucru bun. Ne asumăm (n.red. ea și soțul ei, Radu Bucura) decizia de a nu mânca deloc carne, doar din când în când pește.

A venit ca un fel de protest personal împotriva industriei cărnurilor și a felului în care se tratează animale de consum”, declara Paula Seling la ‘Dincolo de aparențe.

„Soțul meu și cu mine am fost vegetarieni de 10 ani (nu am mâncat carne provenită de la animale, însă mâncam doar plante și produse lactate, ouă și pește, fructe de mare) iar de doi ani am devenit vegani, eliminând toate produsele de origine animală din alimentația noastră, de peste doi ani nu mai mâncăm nici ouă, nici lapte, nici brânzeturi, nici pește, decât plante”, a declarat Paula potrivit Click.

