Pepe, despre femeile din viața lui. Mama e cea mai importantă: "Am 41 de ani și ea încă îmi poartă de grijă"

Pepe și Raluca Pastramă au divorțat recent. Mulți credeau că formează cuplul perfect, familia ideală, însă discuțiile au apărut între cei doi și au luat-o pe drumuri separate. Au o relație bună de dragul fiicelor pe care le au împreună. În luna femeii, în luna martie, Pepe a povestit despre femeile din viața lui, despre cele care și-au pus amprenta asupra lui.

Imediat a venit vorba de mama sa, femeia care i-a dat viață, femeia care l-a iertat de fiecare dată când a greșit, femeia care are și acum grijă de el, chiar dacă are 41 de ani. „Mama m-a învățat să fiu bărbat, să am grijă de familia mea. Mama mi-a oferit o dragoste necondiționată, indiferent de ce greșeli am făcut ea a continuat să mă iubească.”, a spus el în emisiunea Cultour.

Artistul a mai adăugat că mama sa l-a format, ea e cea care condus în viață: „Am 41 de ani și mama continuă să-mi poarte de grijă. Tot ce își dorește e un mesaj sau un apel cu “Sunt bine””.

Pepe nu se ferește și recunoaște că toate femeile pe care le-a întâlnit în viață l-au ajutat într-un fel sau altul. Cântărețul consideră că e nevoie de dragoste din partea femeilor, de căsnicie și este un adept al iubirii sincere și din suflet.

Astfel, dă de înțeles că și fostele soții și-au pus amprenta asupra lui. Prima dată a fost căsătorit cu Oana Zăvoranu, mai apoi cu Raluca Pastramă.

„Nu cred în dragoste la prima vedere, cred în dragoste necondiționată.”

Cântărețul are acum două fetițe din mariajul cu Raluca. Cele mici petrec timp și cu tatăl, dar și cu mama, chiar dacă părinții au divorțat.

„Eu îi voi sprijini mereu, dar sper să ia deciziile singuri pentru ei. Nu aș vrea să-mi mint vreodată copiii cu ceva, mai ales că o simplă căutare pe internet le va răspunde la întrebări.”, a mai amintit el în aceeași emisiune.

