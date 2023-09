La acest instrument, cumpărat de Freddie Mercury în 1975 în schimbul a 1.000 de lire sterline, a compus aproape toate hiturile formației Queen, începând cu „Bohemian Rhapsody”.

La aceeași licitație, manuscrisul „Bohemian Rhapsody” a fost vândut pentru 1,3 milioane de lire sterline, adică 1,6 milioane de euro. Cele 15 pagini scrise cu creion şi stilou pe hârtie arată ce alte variante de titlu au fost gândite pentru această piesă, care iniţial se numea „Mongolian Rhapsody”.

De asemenea, încercările-demo ale artistului pentru melodia „We Are The Champions” au fost adjudecate cu 317.000 de lire sterline, adică 370.000 de euro, la fel ca şi cele de la „Don’t Stop Me Now”.

Totodată, costumele, coroana şi pelerina, purtate de Freddie Mercury în timpul turneului Queen intitulat The Magic Tour din 1986 s-au vândut cu 635.000 de lire sterline, adică 740.000 de euro, de aproximativ zece ori mai mult decât estimarea.

Încasările obţinute în urma licitaţiei vor fi donate către Mercury Phoenix Trust şi Elton John Aids Foundation, două organizaţii implicate în lupta împotriva SIDA.

Celebrul solist al trupei Queen a murit de SIDA în 1991, la vârsta de 45 de ani.

