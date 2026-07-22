Omul din spatele celebrului solo din „Pantera Roz”

Originar din Donaldsonville, Louisiana, Johnson și-a lăsat amprenta în istoria muzicii prin colaborări cu artiști legendari precum Frank Sinatra, B.B. King, Nat King Cole și Marvin Gaye. Tema „Pantera Roz”, compusă de Henry Mancini și interpretată de Johnson în 1963, este considerată una dintre cele mai memorabile coloane sonore din cinematografie, fiind clasată pe locul 20 în topul celor mai bune coloane sonore realizate vreodată, conform Institutului American de Film. „Am făcut doar două înregistrări, cred”, a mărturisit Johnson într-un interviu citat de Donaldsonville Chief. „Când am terminat, toată lumea a aplaudat, chiar și instrumentiștii cu coarde.” El a adăugat glumind: „Și asta spune multe… Nu aplaudă niciodată pentru nimic.”

Plas Johnson s-a născut în 1931 și a crescut într-o familie de muzicieni, tatăl său fiind cel care i-a dăruit primul saxofon sopran la o vârstă fragedă. Împreună cu fratele său, Ray, și-a făcut debutul discografic în 1950 la casa de discuri DeLuxe Records, înainte de a pleca în turneu cu pianistul Charles Brown. În 1954, Johnson s-a mutat la Los Angeles, unde și-a construit o carieră de succes ca muzician de studio. „Solo-urile mele păreau întotdeauna să ducă albumul la un alt nivel”, spunea el, subliniind importanța contribuției sale în lumea jazzului.

Moștenirea lui Plas Johnson va dăinui prin muzica sa

Moartea sa a fost confirmată și de utilizatori de pe rețelele de socializare care s-au identificat drept rude ale artistului, precum și de publicația Donaldsonville Chief. „Vărul meu, domnul Plas Johnson, a decedat”, a scris un utilizator de Facebook din Donaldsonville pe 17 iulie. „RIP, vărul meu.”

De-a lungul carierei sale, Johnson a câștigat trei premii Grammy și a fost nominalizat la Oscar pentru cea mai bună coloană sonoră originală în cadrul celei de-a 37-a ediții a Premiilor Academiei. Moștenirea sa artistică rămâne vie prin melodiile care au încântat generații întregi. Johnson a murit cu doar șase zile înainte de a împlini 95 de ani.

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