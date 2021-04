Povestea de viață a actriței Dorina Lazăr. „În facultate mi s-a propus să mă mărit și să plec în diplomație”

Celebra actriță recunoaște că întotdeauna teatrul a fost pe primul loc pentru ea. Bărbații pe care i-a întâlnit de-a lungul vieții au fost nevoiți să accepte asta.

„Au trebuit să accepte! Când eram în anul doi de facultate, mi s-a propus să mă mărit și să plec în diplomație. N-am vrut și bine am făcut! Și după aceea, peste o sută de ani, când m-am măritat și am avut și copil, am avut noroc că am trăit și cu soacră-mea.

Ea, săraca, mi-a acoperit spatele și a avut grijă și de bărbatu-meu, și de copil. Știam sigur că pot să las biberoanele acolo și să mă duc la filmare. Întotdeauna mi s-a reproșat că iubesc mai mult teatrul decât familia. Și-acum, fata mea, care e femeie matură, îmi spune același lucru.”, a declarat acesta pentru revista VIVA!.

Dorina Lazăr a fost căsătorită cu Mihai Lazăr. Au trăit o frumoasă poveste de iubire, însă acesta s-a stins din viață din cauza cancerului.

„Bărbatul meu a fost un jurnalist de mare calitate. Era în echipă cu Tudor Vornicu, cu Octavian Paler. Acolo, în Pangratti, la vechea televiziune, el era un mare specialist în politică externă și devenise, spre sfârșit, directorul Direcției de politică externă a Televiziunii. A avut șansa să cunoască mulți oameni de stat, să le ia interviuri, a făcut niște filme de călătorie absolut minunate, în Africa, în Norvegia, peste tot pe unde s-a dus.

A venit Revoluția și atunci, de Anul Nou, își rupsese piciorul… Avea și vârsta de pensionare și a fost pur și simplu pus pe făraș și dat afară. S-a simțit nedorit, chiar și de prieteni s-a rupt. Și asta l-a măcinat groaznic. A făcut un cancer și a murit.

L-am înțeles foarte bine când m-au dat afară și am ajuns în aceeași ipostază. Fiica mea mi-a spus că i-a fost frică să nu se întâmple și cu mine ce s-a întâmplat cu tatăl ei. Pentru că eu am făcut la un moment dat, acum în pandemie, când am văzut că nu se mai termină acest nefericit de proces, un început de psoriazis. Mi-a căzut părul, am făcut bube-n cap. Noroc de coté-ul meu ardelenesc foarte solid și de educația mea spartană din copilărie că mi-am revenit.”, a mai declarat actrița pentru aceeași sursă.

Dorina Lazăr, în vârstă de 80 de ani, este din nou managerul Teatrului Odeon. Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a semnat dispoziția prin care actrița revine pe funcție, după ce anul trecut aceasta a câștigat definitiv în instanță procesul cu municipalitatea, a cărei fostă conducere a demis-o în 2017, o decizie pe care judecătorii au considerat-o abuzivă.



