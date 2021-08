Povestea lui Vlad Morar, finalist „X Factor”. Muzica e tradiție de familie: „Tata e dirijor, iar bunicul a fost violist al Operei Române”

Vlad Morar este absolvent al Liceului de Muzică „Sigismund Toduță” și al Academiei de Muzică ,,Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. În prezent, el activează în trupa „Ad Libitum Voices”, alături de care a performat în 2017 pe scena de la „X Factor”.

Tânărul este și fiul dirijorului Operei Române din Cluj, Adrian Morar. Până acum, la 25 de ani, Vlad a participat la diferite show-uri, concursuri și festivaluri ca: Untold, Eurovision, Festivalul Internațional de la Sibiu și multe altele. Cum manageriază succesul din online și offline, ce visuri și planuri are, dar și modul în care l-a influențat muzica clasică ca reprezentat al noii generații, Vlad a povestit totul pe larg.

Libertatea: Care a fost prima ta întâlnire cu muzica?

Vlad Morar: Pe la vârsta de 5 ani și jumătate, tatăl meu insista să fac muzică. La noi este o tradiție de familie, el fiind dirijor al Operei Române din Cluj, iar bunicul meu, timp de 40 de ani, a fost violist al Operei Române, de asemenea. Pentru că tatăl meu avea o influență foarte mare asupra mea, am ales pianul, pe care îl consider cel mai dificil instrument.

Îmi amintesc că în clasa a IV-a, pe lângă școală și teme, studiam minimum 4 ore pe zi pian, iar în liceu ajungeam chiar la 8 ore pe zi, ceea ce era extrem de solicitant pentru mine. Acesta a fost un moment de cotitură, deoarece am simțit că nu o mai pot lua pe acest drum și trebuie să fac o schimbare.

Am continuat totuși până în clasa a XII-a, timp în care am început să cochetez cu jazzul, să iau ore de canto și să cânt jazz vocal. Astăzi, îi sunt extrem de recunoscător tatălui meu pentru că a insistat să studiez pianul, pentru că acest instrument a stat la baza formării mele ca artist.

Din clasa a XI-a până în a XII-a am continuat să cânt vocal și am progresat destul de mult, iar după liceu am ales muzica în continuare. Am optat pentru canto clasic, pentru că nu puteam să fac pop/ jazz, deoarece în România există doar niște module în acest sens. Ceea ce fac eu acum este cu totul altceva și este din proprie inițiativă. Am terminat Facultatea și Masterul, deci se împlinesc 7 ani de când cânt cu vocea.

Michael Buble – cel care a activat dorința de a deveni artist

Libertatea: Care este artistul internațional care te-a inspirat și te-a influențat cel mai mult pe plan muzical?

Vlad Morar: La 17 ani am avut prima mea relație, iar tatăl iubitei mele era era absorbit de toată frumusețea cu care cânta Michael Buble. Până atunci nu auzisem de el, iar acesta a fost declick-ul. Acest artist a fost, este și va rămâne pentru mine artistul complet, pentru că mi se pare că poate să cânte cu tot sufletul, cu foarte mare lejeritate, cu un profesionalism cum nu am mai întâlnit. De la el îmi plac cel mai mult: „Feeling Good”, „Cry Me a River”, „Everything”, „Best of Me”. Michael Buble este cel care a activat în mine dorința de a deveni artist. Există 3 artiști din România, care pot să zic că-mi plac – Carla s Dreams, Paula Seling și Connect-R.

A participat la „X Factor” cu trupa „Ad Libitum Voices”

Libertatea: Cum a început povestea ta în „Ad Libitum Voices” și care este povestea „X Factor”?

Vlad Morar: Am dat la Conservator la canto, iar acolo l-am întâlnit pe Tiberius Simu, care este membru Ad Libitum Voices. Ei aveau nevoie de încă o voce, voiau să fie 4 și căutau un nou membru. Grupul există din anul 2012, însă s-au tot schimbat membrii. Tibi a venit în 2016. Eu am venit în 2017, la invitația lui. El îmi era profesor, am și concertat împreună în diferite spectacole cu Filarmonica din Iași, Cluj, cu Opera din Cluj. A văzut potențialul în mine, fiind colegi de scenă. Inițial, nu voiam să intru în Ad Libitum, pentru că aveam o trupă de cover-uri și voiam să fac carieră solo.

Ceea ce m-a convins însă a fost ideea de a participa la un show de televiziune. Așadar, am intrat în grup și am început să ne cunoaștem. Pentru mine, țelul principal din acel moment a fost X Factor, alături de cei trei băieți talentați și foarte buni muzicieni, astfel că am fost nevoit să renunț la cariera mea solo, pentru a mă putea concentra 100 % pe proiectul Ad Libitum Voices.

Povestea X Factor a fost una lungă. A început în vară, în 2017, cu o preselecție care ne-a propulsat imaginea. Am cântat în preselecții ,,Copacul”, o piesă care a fost foarte apreciată, iar modul în care ne votau oamenii de acasă era de nedescris. În marea finală X Factor, am cântat alături de 2 artiști de top din România, Carla s Dreams și Alina Eremia.

„Una e să te salute oamenii pe stradă și să-și facă poze cu tine și alta e să câștigi din ceea ce faci”

Libertatea: Ce a urmat pentru voi ca finaliști „X Factor”?

Vlad Morar: După X Factor a fost o perioadă ciudată, deoarece noi ne-am așteptat să explodeze cumva, să se întâmple ceva. Însă nu merg lucrurile așa în România și în general, trebuie să tragi de tine să mergi mai departe. Am organizat primul nostru concert în Cluj-Napoca și ne-a ieșit, chiar dacă a fost extrem de dificil, deoarece sunt foarte mulți factori care îți pot pune piedici.

Iar acest concert ne-a ajutat să înțelegem cum să funcționăm mai bine. Am căutat un manager, oameni care să ne ajute. Nu am dat neapărat de oameni care ne-au ajutat, dar am întâlnit persoane care ne-au arătat anumite căi. Una e să te salute oamenii pe stradă și să-și facă poze cu tine și alta e să câștigi din ceea ce faci. Și a fost foarte greu, deoarece oamenii te uită, dacă nu continui să muncești constant.

Trupa „Ad Libitum Voices”

Libertatea: Cum păstrezi legătura cu fanii?

Vlad Morar: Noi avem o pagină de Facebook pe care am crescut-o organic, avem undeva la 190 mii de oameni care ne urmăresc, deoarece noi am reușit să aducem ceva nou în România și anume – un fel de karaoke în mașină. Am început să cântăm din mașină, să ne filmăm și să punem pe Facebook. Au fost foarte multe piese care au ajuns la milioane de vizualizări. Consider că cea mai importantă caracteristică a noastră în relația cu fanii este că le răspundem. Și le arătăm pe bună dreptate ce reprezintă ei pentru noi. Le răspundem la comentarii, facem live-uri cu ei, răspundem la mesaje, dacă doresc dedicații facem cu cel mai mare drag asta pentru ei.

Deși suntem în era online-ului, nu cred că avantajele artiștilor de astăzi sunt mai multe ca ale celor din trecut. Zeci sau sute de mii de followers pe Instagram nu reprezintă un succes, deoarece nu cantitatea contează cu adevărat, ci calitatea oamenilor care te urmăresc. Validarea reală din partea oamenilor o primești când ei își permit să plătească un bilet la concertul tău, atunci înseamnă că ești important pentru ei.

„Îmi doresc să aduc ceva nou în România”

Libertatea: Ce planuri ai și care este idealul tău pe plan muzical?

Vlad Morar: Împreună cu Ad Libitum Voices, avem show-uri în toată țara, urmând să avem o serie de concerte la București, dar și să lansăm mai multe piese noi.

Idealul meu tinde însă către o carieră solo. Chiar în perioada următoare voi lansa câteva piese. Ca artist, îmi doresc să aduc ceva nou în România. Planul pe care îl avem atât eu, cât și Ad Libitum Voices este de a aduce muzica mai aproape de sufletele oamenilor, iar dacă ei zâmbesc când ne vor asculta, aceasta reprezintă pentru noi cea mai mare mulțumire.

