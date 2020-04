De Livia Lixandru,

„DOAMNEEE CÂTE EMOȚIII!! Am resimțit toate emoțiile finalei, am resimțit tristețea și bucuria ultimelor clipe din Asia Express. Chiar dacă nu am câștigat trofeul, am câștigat cea mai de preț comoara, pe noi doi.

MULȚUMIM vouă, celor ce ați trăit emoțiile noastre din fața televizoarelor, celor ce ne-au trimis sute de mesaje de susținere, încurajare și iubire. Cea mai minunată comunitate. GATA SUNT LEȘINATĂ DE EMOȚII” , a transmis Ștefania pe rețelele de socializare de îndată ce s-a terminat emisiunea.

La rândul lui, Speak, extrem de emoționat, a transmis câteva gânduri: „În momentul ăsta nu am foarte multe cuvinte… Dar tot ce pot spune este MULȚUMESC din tot SUFLETUL! Revin cu mai multe cuvinte…”, a spus și artistul.

Speak și Ștefania au ajuns la aproximativ 20 de minute după cei doi câștigători

„Nici eu nu știam cine este câștigătorul, până în clipa în care s-a difuzat momentul, pentru că nu voiam să mă scap. Am avut senzația că ați ajuns la milimetru”, a spus Capatos la Antena 1, imediat după finală. „Întreabă mulți telespectatori… pentru că, din cauza montajului sau, de fapt, datorită montajului, a părut că a fost o cursă la muchie de cuțit. Care a fost distanța dintre echipe?”, a întrebat Capatos.

„Nici eu nu mai știu sigur. Știu că am avut ceva distanță. Pe scenă au trecut minutele altfel”, a spus Sorin Bontea.

„Înțeleg că a fost vreo jumătate de oră”, a intervenit Capatos. „Pe acolo, vreo 20 de minute”, a spus Răzvan Fodor, în cadrul emisiunii de la Antena 1, unde cei patru finaliști au fost invitați.

