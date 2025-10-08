Carmen Grebenișan radiază de fericire! Influencerița, care a devenit mamă pentru prima dată, a publicat primele imagini cu băiețelul ei, emoționându-și comunitatea online. Pe 5 octombrie 2025, la ora 16:43, vedeta a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, pe care l-a numit Kadri.

„Bine ai venit acasă, Kadri V. 5.10.2025, 16:43”, a scris Carmen în descrierea postării care a strâns mii de aprecieri în doar câteva ore. Fotografiile surprind momentul externării din maternitatea privată din Constanța, acolo unde influencerița a născut printr-o metodă tot mai populară – nașterea naturală în apă.

Numele ales, Kadri, are o semnificație specială și profundă. Provenit din limba turcă și arabă, acesta înseamnă „valoros” sau „demn de respect”, iar potrivit spuselor lui Carmen, alegerea ar fi fost făcută de bunica paternă a micuțului.

Carmen a mărturisit anterior că și-a dorit o experiență cât mai naturală, într-un mediu calm și cald, iar visul ei s-a împlinit pe deplin. Primele imagini cu bebelușul au topit inimile fanilor, care au felicitat-o pentru curajul și emoția cu care a trăit momentul unic al maternității.

Carmen Grebenișan a născut în apă, la o clinică din Constanța

Carmen a născut la o clinică privată din Constanța, unde a mers special alături de partenerul ei, Cristian, cu câteva zile înainte de marele moment. Cei doi radiază de fericire, iar proaspăta mămică se bucură acum de primele clipe alături de micuțul ei.

Înainte de a naște Carmen Grebenișan le-a dezvăluit fanilor săi că va naște în apă, o metodă tot mai aleasă de viitoarele mămici. „Am ales să nasc natural, în apă, în Constanța. M-a atras faptul că aici se susține mult și se militează pentru nașterea naturală și că există și această opțiune – de a naște în apă. Iar când am cunoscut-o pe moașă, am simțit imediat că sunt pe mâini bune, e genul de om pe care îl simți aproape, ca și cum l-ai ști dintotdeauna.

Îmi place că aici pot să nasc în apă, să aleg poziții diferite, să am muzica mea, lumină difuză și, bineînțeles, sprijinul lui Cristi lângă mine. După naștere îmi doresc contact piele-pe-piele imediat, alăptare în prima oră și să fim împreună, rooming-in. Sper să și iasă planul. Dacă nu, oricum, există opțiuni și mă bucur că sunt la îndemână”, a spus creatoarea de conținut.

