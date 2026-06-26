Majorarea de capital include o contribuție de 100 milioane de euro finanțată prin Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR).

Prin aceeași decizie, Comisia Europeană a aprobat prelungirea până la 31 decembrie 2032 a garanției de stat care susține operațiunile BID.

Banca va putea sprijini și investiții în domenii strategice precum apărarea, producția de înaltă tehnologie, industriile cu grad ridicat de cunoștințe și securitatea cibernetică.

„Decizia Comisiei Europene reprezintă un pas esențial în consolidarea capacității Băncii de Investiții și Dezvoltare de a susține investițiile strategice ale României și, totodată, o confirmare a compatibilității modelului nostru de funcționare cu normele europene. Noua etapă creează cadrul necesar pentru a extinde finanțarea către sectoare cu impact major asupra competitivității, inovării și rezilienței economiei”, a declarat Raluca Nicolescu, director general al băncii.

Creșterea activității

În evaluarea sa, Comisia a concluzionat că măsurile sunt necesare, adecvate și proporționale pentru a facilita accesul la finanțare în sectoarele în care persistă deficiențe de piață și că acestea includ garanții suficiente pentru protejarea concurenței și evitarea substituirii finanțării private acolo unde aceasta este disponibilă.

Consolidarea capitalului și extinderea mandatului vor permite băncii să își dezvolte în continuare activitatea de finanțare prin credite, garanții și instrumente de capital, în sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii, startupurilor inovatoare, autorităților publice și proiectelor de investiții din domenii precum energia regenerabilă, infrastructura locală, digitalizarea, transporturile și alte sectoare strategice pentru dezvoltarea economiei românești.

Statul mai are două bănci

Banca de Investiții și Dezvoltare este deținută 100% de statul român, prin Ministerul Finanțelor. Aceasta a fost creată la sfârșitul anului 2023, iar înființarea sa a fost criticată de către economiști, în contextul în care statul mai are deja alte două bănci, respectiv CEC și Eximbank.

PSD a susținut la acel moment că este necesară înființarea unei bănci de dezvoltare pentru a finanța proiectele de infrastructură ale autorităților locale.

Anul trecut au existat critici la adresa veniturilor foarte mari primite de conducerea băncii, în contextul în care statul a majorat taxele, dar nu a reformat companiile pe care le deține.