Primele imagini de la „Burlacii: Foc în Paradis”. Tensiuni, lacrimi și momente intime în noul show de la PRO TV

Primele imagini de la „Burlacii – Foc în Paradis”, noul reality show de la PRO TV prezentat de Adelina Pestrițu. Emisiunea începe pe 14 septembrie.

„Burlacii – Foc în Paradis” se pregătește să debuteze la PRO TV și VOYO, iar primele imagini din videoclipul de promovare anunță tensiuni, apropieri neașteptate, lacrimi și multă pasiune. Adelina Pestrițu va prezenta noul reality show filmat în Turcia.

Adelina Pestrițu revine în televiziune

Adelina Pestrițu s-a alăturat echipei PRO TV și va fi prezentatoarea emisiunii „Burlacii – Foc în Paradis”. Noul reality show va putea fi urmărit începând cu 14 septembrie, de la ora 23.00, atât la PRO TV, cât și pe VOYO.

În noul proiect VOYO și PRO TV, Adelina Pestrițu va fi alături de concurenți pe tot parcursul călătoriei lor în căutarea dragostei, ghidându-i prin momentele-cheie ale experienței și fiind martora unor decizii care le pot schimba complet parcursul. Despre această nouă etapă profesională, Adelina Pestrițu spune: „Sunt foarte fericită să mă alătur echipei PRO TV într-un proiect atât de spectaculos. Simt că această propunere a venit exact în momentul potrivit din viața mea și m-a convins că, după aproape 10 ani, este timpul să revin în televiziune. Am spus mereu că voi face acest pas atunci când voi simți că formatul mi se potrivește cu adevărat, iar Burlacii: Foc în Paradis este exact genul de proiect pe care îl așteptam. Am acceptat provocarea fără să stau prea mult pe gânduri. Abia aștept să începem filmările într-o locație absolut superbă din Turcia și să descoperim împreună poveștile unor concurenți extraordinari, care au curajul să pornească într-o experiență ce le poate schimba viața. Sunt convinsă că telespectatorii vor trăi alături de noi emoții autentice, răsturnări de situație și momente memorabile”.

Formatul îi aduce în prim-plan pe cei care își caută sufletul pereche și sunt pregătiți să iasă din zona de confort. Primele imagini din videoclipul de promovare indică o atmosferă dominată de emoții puternice, apropieri romantice și situații tensionate.

Tensiuni și momente intime în Turcia

Filmările au avut loc în Turcia, într-un decor însorit, în care participanții vor fi puși în situația de a lua decizii rapide și de a-și testa limitele.

În videoclipul de promovare apar momente intime, discuții tensionate, lacrimi și scene încărcate de pasiune. Conexiunile dintre concurenți se pot schimba de la un episod la altul, iar alegerile făcute pe moment pot influența parcursul fiecărei povești.

Un reality show despre relații și alegeri neașteptate

Potrivit prezentării oficiale, „Burlacii – Foc în Paradis” nu va fi doar un show de dating, ci și o experiență socială. Emoțiile participanților, reacțiile lor și felul în care se raportează unii la ceilalți vor fi urmărite pe parcursul emisiunii.

Formatul promite povești de dragoste care se construiesc, se transformă sau se încheie în funcție de deciziile concurenților. În acest context, întâlnirile romantice vor fi însoțite de conflicte, nesiguranță și momente în care participanții vor trebui să își clarifice sentimentele.

„Burlacii – Foc în Paradis” începe pe 14 septembrie

Noul reality show va fi difuzat la PRO TV și va fi disponibil și pe VOYO, începând cu 14 septembrie, de la ora 23.00.