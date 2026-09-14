Când va fi înmormântată Mădălina Apostol. Motivul pentru care a fost modificată data

Apropiații Mădălinei Apostol, iubita lui Nick Rădoi care a murit la 41 de ani, au făcut noi declarații despre ziua în care femeia va fi înmormântată în București.

Din câte se pare, Mădălina Apostol a murit în noaptea dintre 12 și 13 septembrie 2026, în jurul orei 02.00, iar în mediul online se vorbește despre faptul că iubita lui Nick Rădoi s-ar fi sinucis în România, chiar dacă în ultimii ani a locuit în SUA și Mexic.

„Odihnește-te în pace, Mădălina Apostol! Ai fost minunată, dar nu m-aș fi putut gândi vreodată că ai să pleci așa”, a scris Bianca Drăgușanu pe rețelele de socializare, după ce a aflat că prietena ei a murit.

Mădălina Apostol va fi înmormântată pe 17 septembrie 2026

Apoi, vedeta a dat de înțeles să trupul neînsuflețit al Mădălinei Apostol va fi depus la capelă pe 14 septembrie 2026. „Pentru cei care ați cunoscut-o pe Mădălina și vreți să vă luați rămas bun de la ea, va fi depusă la cimitirul privat «Eternitatea». Bulevardul Metalurgiei, nr. 65-67, Sector 4, București”, a mai spus Bianca Drăgușanu în mediul online.

Din câte se pare, ziua în care va fi înmormântată Mădălina Apostol a fost modificată, deoarece trupul femeii va ajunge la capelă cu o zi mai târziu decât era planificat. Astfel, ea va fi înmormântată pe 17 septembrie 2026!

„Vă anunțăm că s-a modificat ziua în care va fi adusă la capelă. Va fi adusă marți, 15 septembrie, la aceeași adresă. Înmormântarea va avea loc joi, 17 septembrie. Orele vor fi anunțate ulterior”, a adăugat Bianca Drăgușanu pe rețelele de socializare.

De ce boală suferea iubita lui Nick Rădoi

În vara anului 2023, Mădălina Apostol dezvăluia că suferă de vasculită, o boală autoimună periculoasă, iar recent în spațiul public s-a vorbit și despre faptul că iubita lui Nick Rădoi era în depresie.

„Vasculita este o boală autoimună foarte periculoasă și apare fără să-ți trimită vreun semnal de alarmă înainte. Mie mi-a apărut din neant, pur și simplu într-o zi mi-am văzut picioarele din ce în ce mai inflamate, pline de vânătăi care se extindeau rapid, iar durerea a fost una de nesuportat. Simptomele care m-au îngrijorat cel mai tare nu au fost cele mai sus descrise, pentru că am ajuns la medic imediat ce picioarele mele s-au transformat.

Însă medicul nu m-a diagnosticat corect, mi-a dat un tratament greșit pe baza de antibiotic și m-a trimis acasă, fapt ce a agravat situația. Iar eu am fost atacată de această afecțiune foarte agresiv în zilele următoare, astfel că am ajuns la spital din nou, de data aceasta în convulsii și complet inconștientă. În acel moment am crezut că voi rămâne invalidă, pentru că picioarele mele erau efectiv necrozate. Și da, există riscul de recidivă. Orice boală autoimună poate recidiva. Însă atâta vreme cât am grijă de sistemul meu imunitar, sunt în siguranță.

Dacă se declanșează, este foarte periculoasă. Vasele de sânge se inflamează atât de tare, iar afecțiunea se poate instala chiar și în organele interne, de la rinichi și până la creier. Bolile autoimune sunt doar un semnal de alarmă că ceva se întâmplă cu sistemul nostru imunitar și atunci, după părerea mea, atenția trebuie direcționată către acesta”, spunea femeia pentru „Ce se întâmplă, doctore”.

Dacă tu sau cineva drag trece printr-o perioadă dificilă, se confruntă cu stări de anxietate, depresie sau gânduri apăsătoare, este important să știi că există soluții și că a cere ajutor este un act de curaj și primul pas spre vindecare. În România există specialiști pregătiți să te asculte și să te sprijine, în mod gratuit și confidențial:

- depreHUB (Asociația Happy Minds): 0800 0800 20 (TelVerde gratuit, suport psiho-emoțional pentru anxietate și depresie)

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