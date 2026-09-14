Coreea de Sud pariază pe jocurile video pentru a-și promova turismul. Peisajele dintr-un viitor joc vor fi reconstruite după locații reale

Coreea de Sud lansează o strategie inedită de turism: Organizația Națională de Turism s-a aliat cu NEXON Games pentru a include peisaje reale în jocul „Woochi the Wayfarer”.

Într-o eră în care tot mai mulți turiști explorează viitoarele destinații de vacanță prin intermediul ecranelor digitale în loc să răsfoiască ghiduri tradiționale, autoritățile din Coreea de Sud fac o mutare neconvențională în industria divertismentului, potrivit publicației The Korea Times.

Organizația Națională de Turism din Coreea (KTO) a anunțat un parteneriat strategic cu NEXON Games, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori de jocuri din țară, pentru a transforma jocurile video în motoare de atragere a vizitatorilor străini.

În cadrul acestei colaborări, instituția de stat își deschide arhiva digitală de înaltă definiție, ce include aproximativ 71.000 de fotografii și materiale video verificate de experți.

Scopul este ca dezvoltatorii să poată crea peisaje virtuale extrem de fidele cu realitatea, oferind jucătorilor din întreaga lume o experiență imersivă pe teritoriul Coreei istorice.

Proiectul-pilot al acestei inițiative este titlul de acțiune și aventură „Woochi the Wayfarer”, aflat în dezvoltare la studiourile NEXON Games. Inspirat din basmul clasic coreean „Jeon Woo-chi”, jocul plasează acțiunea într-un univers fantastic din perioada Dinastiei Joseon.

Prin integrarea datelor vizuale certificate oferite de guvern, echipa de creație evită simulările sintetice și redă cu acuratețe geografia, arhitectura istorică și patrimoniul cultural al țării.

Oficialii sud-coreeni mizează pe faptul că succesul mondial al producțiilor culturale din peninsula coreeană, de la muzică și seriale până la gastronomie, poate fi extins către sectorul de gaming.

Reprezentanții KTO explică faptul că datele de turism folosite pentru antrenarea inteligenței artificiale depășesc rolul lor tehnic, devenind active valoroase pentru colaborări intersectoriale care pot inspira jucătorii să viziteze țara în viața reală.

Strategia marchează o schimbare radicală față de reclamele TV tradiționale sau campaniile de pe rețelele de socializare. Autoritățile intenționează să integreze destinațiile turistice reale direct în cadrul narativ al jocurilor interactive.